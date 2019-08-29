Второго сентября за парты сядут более 15 тыс омских первоклассников

Posted 29 августа 2019, 13:06
Published 29 августа 2019, 13:06
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Самым богатым на первоклассников стал Кировский округ Омска: впервые на уроки придут около 4 тыс первоклассников. Вторым в рейтинге стал Центральный, который отстает от лидера всего на 500 человек. В Ленинском и Советском округе в первый класс пойдут по 3 тыс учеников. Меньше всего первоклашек насчитали в Октябрьском округе — 2 тыс человек, вдвое меньше, чем на Левобережье.
В мэрии пояснили, что не все дети поступили в первый класс сразу после заявления. Часть родителей ждали, пока в школах для их детей откроют дополнительные классы. Такие начали формировать уже с 1 июля этого года.
В департаменте образования администрации Омска сообщили, что по данным на 16 августа в списках первоклассников значатся 15 148 человек. До сих пор набор в школы продолжается, заверили в мэрии.