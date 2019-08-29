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Posted 29 августа 2019, 13:06

Published 29 августа 2019, 13:06

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Второго сентября за парты сядут более 15 тыс омских первоклассников

Второго сентября за парты сядут более 15 тыс омских первоклассников

29 августа 2019, 13:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Администрация Омска со ссылкой на Омскстат поделилась числом первоклассников, которые сядут за парты в этом году. Их в городе ведомство насчитало 15 556 человек.

Самым богатым на первоклассников стал Кировский округ Омска: впервые на уроки придут около 4 тыс первоклассников. Вторым в рейтинге стал Центральный, который отстает от лидера всего на 500 человек. В Ленинском и Советском округе в первый класс пойдут по 3 тыс учеников. Меньше всего первоклашек насчитали в Октябрьском округе — 2 тыс человек, вдвое меньше, чем на Левобережье.

В мэрии пояснили, что не все дети поступили в первый класс сразу после заявления. Часть родителей ждали, пока в школах для их детей откроют дополнительные классы. Такие начали формировать уже с 1 июля этого года.

В департаменте образования администрации Омска сообщили, что по данным на 16 августа в списках первоклассников значатся 15 148 человек. До сих пор набор в школы продолжается, заверили в мэрии.

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