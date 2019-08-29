Второго сентября за парты сядут более 15 тыс омских первоклассников

Самым богатым на первоклассников стал Кировский округ Омска: впервые на уроки придут около 4 тыс первоклассников. Вторым в рейтинге стал Центральный, который отстает от лидера всего на 500 человек. В Ленинском и Советском округе в первый класс пойдут по 3 тыс учеников. Меньше всего первоклашек насчитали в Октябрьском округе — 2 тыс человек, вдвое меньше, чем на Левобережье.