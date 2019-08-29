В Омскую область на два дня придут грозы и ветер до 20 м/с

По данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие три для ожидается сильный дождь с порывами ветра до 20 метров в секунду. В пятницу, 30 августа, днем будет не теплее +20, вместе с дождем в отдельные районы придет гроза. Ветер восточный, юго-восточный в отдельных районах порывами до 20 м/с. В субботу, 31 августа, температура опустится до +16 градусов, осадки сохранятся, ветер такой же сильный, юго-восточный, южный. В воскресенье, 1 сентября, похолодает до +14, дождь сохранится, но грозу синоптики не обещают. Ветер порывами до 11 м/с.