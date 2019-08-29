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Posted 29 августа 2019, 12:07

Published 29 августа 2019, 12:07

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

В Омскую область на два дня придут грозы и ветер до 20 м/с

В Омскую область на два дня придут грозы и ветер до 20 м/с

29 августа 2019, 12:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Дождь с грозой и сильный ветер порывами до 20 метров в секунду не уйдет из Омской области минимум до субботы. В региональном МЧС России предупредили о возможных происшествиях и просят жителей быть предельно внимательными.

При усилении ветра жителям многоэтажных домов нужно убрать все, что не закреплено, с балконов и подоконников. Находясь на улице, следует держаться подальше от линий электропередач и рекламных конструкций, чтобы не получить травмы.

Во время грозы следует отключить все электроприборы в доме, закрыть окна, двери, дымоходы. На улице прятаться под деревьями и рекламными щитами нельзя — правильнее будет переждать грозу в магазине, кинотеатре или машине. При этом в машине во время грозы нельзя прикасаться к металлическим частям.

Машину парковать во время грозы и сильного ветра нельзя вблизи столбов, опор ЛЭП и деревьев, чтобы избежать повреждения имущества. За дорогой автолюбителям нужно следить внимательнее или оставить машину дома и передвигаться на общественном транспорте.

Если чрезвычайная ситуация все-таки возникла, следует позвонить по телефону 101.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие три для ожидается сильный дождь с порывами ветра до 20 метров в секунду. В пятницу, 30 августа, днем будет не теплее +20, вместе с дождем в отдельные районы придет гроза. Ветер восточный, юго-восточный в отдельных районах порывами до 20 м/с. В субботу, 31 августа, температура опустится до +16 градусов, осадки сохранятся, ветер такой же сильный, юго-восточный, южный. В воскресенье, 1 сентября, похолодает до +14, дождь сохранится, но грозу синоптики не обещают. Ветер порывами до 11 м/с.

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