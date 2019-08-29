Омское УФАС отказалось разбираться в спорах горожан с «ОмскРТС»

Posted 29 августа 2019, 12:51
Published 29 августа 2019, 12:51
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Ранее в антимонопольный орган обратилось Товарищество собственников недвижимости «70 лет Октября-15» и заявило о том, что «ОмскРТС» злоупотребляет своим положением при исполнении договора. Товарищество возмутилось тем, что у компании и собственников жилых помещений каждый месяц были разные данные об оплате коммунальных платежей.
В марте этого года заявку омичей в УФАС отклонили и отказали в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства. Причиной тому в ведомстве назвали невозможность вмешаться в отношения сторон, если они носят гражданско-правовой характер и их можно решить в суде.
Такое решение не устроило ТСН «70 лет Октября-15», и Товарищество обжаловало его в суде. Однако и там отказ УФАС назвали законным, сообщили в пресс-службе ведомства. Решение о законности действий УФАС Восьмой арбитражный апелляционный суд принял 27 августа этого года.