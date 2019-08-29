Омское УФАС отказалось разбираться в спорах горожан с «ОмскРТС»

В марте этого года заявку омичей в УФАС отклонили и отказали в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства. Причиной тому в ведомстве назвали невозможность вмешаться в отношения сторон, если они носят гражданско-правовой характер и их можно решить в суде.