Омич за полгода вынес со склада на работе сигареты на 300 тыс рублей

Мужчина работал на складе более шести лет и ранее не привлекался к уголовной ответственности. Как только руководству склада стало известно о его причастности, его уволили из компании. В полиции на омича возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.