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Posted 29 августа 2019, 08:48

Published 29 августа 2019, 08:48

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Омич за полгода вынес со склада на работе сигареты на 300 тыс рублей

Омич за полгода вынес со склада на работе сигареты на 300 тыс рублей

29 августа 2019, 08:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На кладовщика из Омска возбудили уголовное дело по статье «Кража» за то, что он полгода выносил с работы сигареты, а после продавал на ближайшем рынке. Об этом рассказали в пресс-службе омской полиции.

Пропажу сигарет обнаружил представитель склада на улице 3-я Молодежная. Он рассказал полиции, что во время инвентаризации работники недосчитались сигарет на 300 тыс рублей.

Проведенные оперативные действия показали, что сигареты начали пропадать со склада полгода назад. Их с территории распределительного центра выносил 37-летний рабочий под несколькими слоями одежды. Всего таким образом он пронес мимо пункта контроля 150 пачек сигарет.

Мужчина работал на складе более шести лет и ранее не привлекался к уголовной ответственности. Как только руководству склада стало известно о его причастности, его уволили из компании. В полиции на омича возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.

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