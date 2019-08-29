Омич за полгода вынес со склада на работе сигареты на 300 тыс рублей

Posted 29 августа 2019, 08:48
Published 29 августа 2019, 08:48
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Пропажу сигарет обнаружил представитель склада на улице 3-я Молодежная. Он рассказал полиции, что во время инвентаризации работники недосчитались сигарет на 300 тыс рублей.
Проведенные оперативные действия показали, что сигареты начали пропадать со склада полгода назад. Их с территории распределительного центра выносил 37-летний рабочий под несколькими слоями одежды. Всего таким образом он пронес мимо пункта контроля 150 пачек сигарет.
Мужчина работал на складе более шести лет и ранее не привлекался к уголовной ответственности. Как только руководству склада стало известно о его причастности, его уволили из компании. В полиции на омича возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.