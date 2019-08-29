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Posted 29 августа 2019, 13:46

Published 29 августа 2019, 13:46

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

«Билайн» получил от омского УФАС очередное предписание за назойливые смс

«Билайн» получил от омского УФАС очередное предписание за назойливые смс

29 августа 2019, 13:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
ПАО «Вымпел» в очередной раз нарушило закон о рекламе, отправив своему абоненту назойливые смс-сообщения. Пока компания получила от омского УФАС предписение, сообщили в пресс-службе ведомства.

На спам от «Билайна» пожаловался один из абонентов, который не давал свое согласие на рекламную рассылку сообщений. В этом антимонопольная служба увидела нарушение части 1 статьи 18 Федерального закона «О рекламе».

«По итогам рассмотрения дела ПАО „Вымпелком“ выдано предписание о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пока «Вымпел» получил только предписание. Однако одновременно с ним комиссия направила должностному лицу материалы проверки, чтобы на компанию возбудили административное дело.

Напомним, двумя неделями ранее стало известно о том, что за аналогичный случай ПАО «Вымпел» оштрафовали на 150 тыс рублей.

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