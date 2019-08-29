«Билайн» получил от омского УФАС очередное предписание за назойливые смс

Posted 29 августа 2019, 13:46
Published 29 августа 2019, 13:46
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
На спам от «Билайна» пожаловался один из абонентов, который не давал свое согласие на рекламную рассылку сообщений. В этом антимонопольная служба увидела нарушение части 1 статьи 18 Федерального закона «О рекламе».
«По итогам рассмотрения дела ПАО „Вымпелком“ выдано предписание о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Пока «Вымпел» получил только предписание. Однако одновременно с ним комиссия направила должностному лицу материалы проверки, чтобы на компанию возбудили административное дело.
Напомним, двумя неделями ранее стало известно о том, что за аналогичный случай ПАО «Вымпел» оштрафовали на 150 тыс рублей.