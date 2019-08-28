Фестиваль Omsk Music Night хотят сделать всесибирским (16+)

Со слов Анны Статвы, фестиваль Omsk Music Night (16+), проводимый в рамках проекта «Любинский. Live», получил широкий отклик от омичей и гостей города. Люди гуляли по проспекту и слушали песни более чем десяти групп, в том числе из Новосибирска, Екатеринбурга и Москвы.