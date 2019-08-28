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Posted 28 августа 2019,, 05:41

Published 28 августа 2019,, 05:41

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Фестиваль Omsk Music Night хотят сделать всесибирским (16+)

28 августа 2019, 05:41
Накануне, 27 августа, в Омске прошла встреча журналистов с заместителем министра культуры региона Анной Статвой, на которой были озвучены амбициозные планы сделать омский ночной фестиваль музыки всесибирским, сообщает «Омскрегион».

Со слов Анны Статвы, фестиваль Omsk Music Night (16+), проводимый в рамках проекта «Любинский. Live», получил широкий отклик от омичей и гостей города. Люди гуляли по проспекту и слушали песни более чем десяти групп, в том числе из Новосибирска, Екатеринбурга и Москвы.

Теперь омский Минкульт планирует выйти за пределы региона и превратить музыкальный фестиваль во всесибирский по аналогии с «Уральской ночью музыки» в Екатеринбурге. Для этого следующим летом будет расширена география фестиваля и его масштабность.

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