Фестиваль Omsk Music Night хотят сделать всесибирским (16+)

Posted 28 августа 2019,, 05:41
Published 28 августа 2019,, 05:41
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Со слов Анны Статвы, фестиваль Omsk Music Night (16+), проводимый в рамках проекта «Любинский. Live», получил широкий отклик от омичей и гостей города. Люди гуляли по проспекту и слушали песни более чем десяти групп, в том числе из Новосибирска, Екатеринбурга и Москвы.
Теперь омский Минкульт планирует выйти за пределы региона и превратить музыкальный фестиваль во всесибирский по аналогии с «Уральской ночью музыки» в Екатеринбурге. Для этого следующим летом будет расширена география фестиваля и его масштабность.