Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 19 августа 2019,, 16:58

Published 19 августа 2019,, 16:58

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Кировской области в огне погиб трехлетний малыш

19 августа 2019, 16:58
На территории Кировской области загорелся жилой частный дом. Жертвой происшествия стал трехлетний малыш. Его родственники сумели выбраться из пожара.

Как сообщает издание ФедералПресс, огонь распространился с такой скоростью, что родственники не сумели вытащить ребенка из пожара. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание.

Подчеркивается, что возгорание случилось утром, 17 мая, на территории деревни Кулак Даровского района. Спастись удалось двум взрослым и двум детям, третий малыш, внук хозяйки, не сумел выбраться.

Для установления причины смерти несовершеннолетнего проводятся экспертизы. Процессуальное решение будет вынесено после их окончания.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15