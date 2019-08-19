В Кировской области в огне погиб трехлетний малыш

Posted 19 августа 2019,, 16:58
Published 19 августа 2019,, 16:58
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как сообщает издание ФедералПресс, огонь распространился с такой скоростью, что родственники не сумели вытащить ребенка из пожара. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание.
Подчеркивается, что возгорание случилось утром, 17 мая, на территории деревни Кулак Даровского района. Спастись удалось двум взрослым и двум детям, третий малыш, внук хозяйки, не сумел выбраться.
Для установления причины смерти несовершеннолетнего проводятся экспертизы. Процессуальное решение будет вынесено после их окончания.