Отец пропавшего трехлетнего омича рассказал, как потерял ребенка

Машина, на которой приехала семья до сих пор находится у штаба. Ягоды отправились собирать пять человек. Отошли от машины примерно на час. Спустя время маленький омич начал капризничать и попросил вернуться. Отец отвел мальчика и запретил покидать авто. Родственники собирали малину и смородину в 10-15 метрах места от стоянки. Вернулись через 15 минут, но в машине мальчика не обнаружили. Поиски результатов не принесли. Родители обратились в 18:00 в полицию.