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Posted 15 августа 2019,, 05:07

Published 15 августа 2019,, 05:07

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Отец пропавшего трехлетнего омича рассказал, как потерял ребенка

15 августа 2019, 05:07
В Омской области трехлетнего омича ищут почти 700 человек. Среди них спасатели, полицейские, кинологи, местные жители и сотни волонтеров. Поиски ведут и с воздуха, на подмогу прилетели два вертолета, сообщает 12 канал.

Отмечается, что условия поиска осложняются высокой травой и сильно заболоченной местностью. Поисковики порой не могут пройти, но есть надежда, потому что нашли следы, возможно, они принадлежат пропавшему омичу. В СМИ появляются версии, почему оставили трехлетнего ребенка в машине. Отец мальчика уклончиво ответил на вопрос.

«Мы собирали ягоды. Здесь была высокая трава. Не уследили, видимо, - мальчик потерялся… Он со мной все время был, я просто не знаю... Давайте позже, не сейчас», - рассказал мужчина.

Машина, на которой приехала семья до сих пор находится у штаба. Ягоды отправились собирать пять человек. Отошли от машины примерно на час. Спустя время маленький омич начал капризничать и попросил вернуться. Отец отвел мальчика и запретил покидать авто. Родственники собирали малину и смородину в 10-15 метрах места от стоянки. Вернулись через 15 минут, но в машине мальчика не обнаружили. Поиски результатов не принесли. Родители обратились в 18:00 в полицию.

Сейчас продолжают приезжать добровольцы. Им советуют брать с собой навигаторы, рации, компасы, фонари и аккумуляторы. Также нужны люди, которые умеют ходить по тайге.

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