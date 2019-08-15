Омский депстрой снова покинул руководитель

Posted 15 августа 2019,, 04:37
Published 15 августа 2019,, 04:37
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Отметим, что Николай Кравченко назначен исполняющим обязанности руководителя депстроя два месяца назад. Ранее являлся первым заместителем директора архитектуры и градостроительства, с января по февраль исполнял обязанности директора.
Сам департамент остается без директора уже год. В августе 2018 года пост руководителя покинул Илья Трушников. Также стало известно об увольнении директора департамента городской экономической политики Ольги Парфеновой. Чиновница написала заявление на отпуск с последующим увольнением.