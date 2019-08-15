Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 15 августа 2019,, 04:37

Published 15 августа 2019,, 04:37

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омский депстрой снова покинул руководитель

15 августа 2019, 04:37
Из мэрии Омска уволился исполняющий обязанности директора департамента строительства Николай Кравченко, написав заявление об увольнении, сообщают «Коммерческие вести».

Отметим, что Николай Кравченко назначен исполняющим обязанности руководителя депстроя два месяца назад. Ранее являлся первым заместителем директора архитектуры и градостроительства, с января по февраль исполнял обязанности директора.

Сам департамент остается без директора уже год. В августе 2018 года пост руководителя покинул Илья Трушников. Также стало известно об увольнении директора департамента городской экономической политики Ольги Парфеновой. Чиновница написала заявление на отпуск с последующим увольнением.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15