Здоровье не за горами!

Медицинская статистика говорит о том, что уже пятый год подряд – впервые за 40 лет! – на Урале растет число заболеваний, связанных с органами дыхания, и самых разных аллергических реакций: от атопий и дерматитов до бронхиальной астмы. Их провоцирует растущая химическая и нервная нагрузка: заболевания, которые раньше считались профессиональными для людей, занятых на вредном производстве, теперь обнаруживаются и у менеджеров, и у врачей, и у педагогов, количество случаев таких нарушений перевалило за миллион еще в 2017 году – и продолжает расти. На втором месте среди заболеваний, которые угрожают жителям Урала, – болезни органов кровообращения, на третьем – патологии органов пищеварения.