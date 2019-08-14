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Posted 14 августа 2019,, 03:00

Published 14 августа 2019,, 03:00

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Здоровье не за горами!

14 августа 2019, 03:00
Какие анализы сдавать в качестве ежегодной профилактики, если вы живете на Урале.

Федеральная медицинская компания, Лаборатория «Гемотест», разработала комплекс исследований специально для жителей Уральского федерального округа: в него входят анализы, которые помогут оценить самые распространенные в регионе риски для здоровья. До конца сентября на комплекс действует специальная цена – 990 рублей (взятие биоматериала оплачивается отдельно).

Медицинская статистика говорит о том, что уже пятый год подряд – впервые за 40 лет! – на Урале растет число заболеваний, связанных с органами дыхания, и самых разных аллергических реакций: от атопий и дерматитов до бронхиальной астмы. Их провоцирует растущая химическая и нервная нагрузка: заболевания, которые раньше считались профессиональными для людей, занятых на вредном производстве, теперь обнаруживаются и у менеджеров, и у врачей, и у педагогов, количество случаев таких нарушений перевалило за миллион еще в 2017 году – и продолжает расти. На втором месте среди заболеваний, которые угрожают жителям Урала, – болезни органов кровообращения, на третьем – патологии органов пищеварения.

Специальный «уральский» комплекс для ежегодного профилактического обследования включает исследования для выявления воспалительных процессов, аллергий и инфекций, нарушений липидного обмена, которые приводят к ухудшению кровообращения и сбоям в работе сердца и сосудов, заболеваний печени, почек и желчевыводящих потоков. Кроме того, в комплекс включен тест для выявления «общероссийского» риска – сахарного диабета.

Исследования комплекса: клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, ферменты печени – аспартатаминотрансфераза (АСТ) и аланинаминотрансфераза (АЛТ), билирубин, щелочная фосфатаза (фермент клеток желчевыводящих протоков), креатинин (показатель работы почек), глюкоза и холестерин.

Специальная цена действует до 30 сентября 2019 года. Подробности – на сайте www.gemotest.ru и по телефону: 8 (800) 550-13-13.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

#Общество
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