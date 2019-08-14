Над тайгой включают голос мамы, чтобы найти пропавшего трехлетнего омича

Posted 14 августа 2019,, 12:35
Published 14 августа 2019,, 12:35
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Стало известно, что на одном из квадратов нашли след, похожий на след ребенка. Сейчас работу ведут эксперты, которые устанавливают, кому мог принадлежать след. Если пропавшему мальчику, то по нему пустят собаку.
Волонтеры и сотрудники полиции ищут мальчика, включая голосовое сообщение от мамы, чтобы ребенок выходил на него. Территория сложная, здесь высокая трава, а местность заболочена. Некоторые болота люди переходят вброд. Напомним, на месте сейчас работают два вертолета с тепловизором. Если поиски не дадут результатов к завтрашнему дню, что из Москвы направят еще технику. Сейчас для поиска необходимы усилители сотовой связи, болотоход, рации, компасы, фонари и аккумуляторы.
Сейчас ребенка продолжают искать большее 700 человек: это спасатели, полицейские, кинологи, конные отряды, местные жители и волонтеры. В районе даже остановили уборочную кампанию – люди занимаются поиском мальчика.
«Ребенок на данный момент не найден, но мы не намерены останавливаться, будем расширять зону поиска, будем привлекать в дальнейшем неравнодушных граждан», - цитирует 12 канала координатора поискового отряда «Лиза Алерт – Омск» Юлию Любицкую.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения мальчика.