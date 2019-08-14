Над тайгой включают голос мамы, чтобы найти пропавшего трехлетнего омича

Волонтеры и сотрудники полиции ищут мальчика, включая голосовое сообщение от мамы, чтобы ребенок выходил на него. Территория сложная, здесь высокая трава, а местность заболочена. Некоторые болота люди переходят вброд. Напомним, на месте сейчас работают два вертолета с тепловизором. Если поиски не дадут результатов к завтрашнему дню, что из Москвы направят еще технику. Сейчас для поиска необходимы усилители сотовой связи, болотоход, рации, компасы, фонари и аккумуляторы.