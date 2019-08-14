Бизнесмен Сергей Солонин заявлен спикером на коммуникационный форум Baltic Weekend

Posted 14 августа 2019,, 16:30
Published 14 августа 2019,, 16:30
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Во время пленарных заседаний, дискуссий и круглых столов участники будут прорабатывать актуальные рыночные проблемы и вопросы. Речь также пойдет о цифровизации бизнеса и искусственном интеллекте, корпоративной ответственности, digital и PR-технологиях. В первый день на пленарном заседании выступит гендиректор группы QIWI и Ассоциации развития финансовых технологий (ФинТех) Сергей Солонин. Он будет вести речь об экономике знаний и человеке в контексте эволюции знаний, а также о будущем бизнес-среды на фоне развития big data и искусственного интеллекта.
Солонин является активным инвестором таких транснациональных компаний, как Instamart, TimePad, “Арена Маркет”, Aviasales, BitFury, Ecwid и других. Он также инвестирует в образовательные проекты и институты, а также федеральные проекты. Солонин является одним из инвесторов школы ИКРА, Британской высшей школы дизайна и Московской школы кино.
Во время Baltic Weekend на общих площадках встретятся представители сфер маркетинга и рекламы, чиновники, общественные деятели, представители академической среды. Мероприятие каждый год привлекает на свои поля более 500 экспертов и специалистов из разных уголков мира, сообщило издание karelinform.ru.
Участником форума можно стать вплоть до 17 сентября, а подробнее ознакомиться с проектом можно на специальном портале Baltic Weekend.