Бизнесмен Сергей Солонин заявлен спикером на коммуникационный форум Baltic Weekend

Во время пленарных заседаний, дискуссий и круглых столов участники будут прорабатывать актуальные рыночные проблемы и вопросы. Речь также пойдет о цифровизации бизнеса и искусственном интеллекте, корпоративной ответственности, digital и PR-технологиях. В первый день на пленарном заседании выступит гендиректор группы QIWI и Ассоциации развития финансовых технологий (ФинТех) Сергей Солонин. Он будет вести речь об экономике знаний и человеке в контексте эволюции знаний, а также о будущем бизнес-среды на фоне развития big data и искусственного интеллекта.