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Posted 14 августа 2019,, 16:30

Published 14 августа 2019,, 16:30

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Бизнесмен Сергей Солонин заявлен спикером на коммуникационный форум Baltic Weekend

14 августа 2019, 16:30
Международный форум в Санкт-Петербурге Baltic Weekend пройдет 26 и 27 сентября и станет одним из крупнейших в Европе. Организатором мероприятия будет SPN Communications.

Во время пленарных заседаний, дискуссий и круглых столов участники будут прорабатывать актуальные рыночные проблемы и вопросы. Речь также пойдет о цифровизации бизнеса и искусственном интеллекте, корпоративной ответственности, digital и PR-технологиях. В первый день на пленарном заседании выступит гендиректор группы QIWI и Ассоциации развития финансовых технологий (ФинТех) Сергей Солонин. Он будет вести речь об экономике знаний и человеке в контексте эволюции знаний, а также о будущем бизнес-среды на фоне развития big data и искусственного интеллекта.

Солонин является активным инвестором таких транснациональных компаний, как Instamart, TimePad, “Арена Маркет”, Aviasales, BitFury, Ecwid и других. Он также инвестирует в образовательные проекты и институты, а также федеральные проекты. Солонин является одним из инвесторов школы ИКРА, Британской высшей школы дизайна и Московской школы кино.

Во время Baltic Weekend на общих площадках встретятся представители сфер маркетинга и рекламы, чиновники, общественные деятели, представители академической среды. Мероприятие каждый год привлекает на свои поля более 500 экспертов и специалистов из разных уголков мира, сообщило издание karelinform.ru.

Участником форума можно стать вплоть до 17 сентября, а подробнее ознакомиться с проектом можно на специальном портале Baltic Weekend.

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