В Омске начальник пункта ТО брал мзду с подчиненных за покровительство на службе

Его обвиняют в 27 эпизодах получения взятки от сотрудников организации. Деньги с подчиненных омич брал за покровительство и попустительство по службе. Работники, получившие премию, должны были отдавать начальнику по тысяче рублей. В один из таких эпизодов мужчину и задержали с поличным — ему передавали 29 тыс рублей, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.