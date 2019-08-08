В Омске начальник пункта ТО брал мзду с подчиненных за покровительство на службе

Posted 8 августа 2019, 02:37
Published 8 августа 2019, 02:37
Modified 19 августа, 21:12
Updated 19 августа, 21:12
Его обвиняют в 27 эпизодах получения взятки от сотрудников организации. Деньги с подчиненных омич брал за покровительство и попустительство по службе. Работники, получившие премию, должны были отдавать начальнику по тысяче рублей. В один из таких эпизодов мужчину и задержали с поличным — ему передавали 29 тыс рублей, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Меру наказания за совершенные преступления определит суд. Согласно санкциям инкриминируемой статьи, «Получение взятки», омичу грозит лишение свободы на срок до 12 лет и штраф в размере до 60-кратной суммы взятки.