Омские синоптики прогнозируют похолодание до +7 градусов

Posted 8 августа 2019, 02:06
Published 8 августа 2019, 02:06
Modified 19 августа, 21:12
Updated 19 августа, 21:12
Сегодня, 8 августа, в Омске днем воздух прогреется до 19-24 градусов тепла. Местами пройдет небольшой дождь. Кроме того штормовое предупреждение объявлено для жителей Тюкалинска, где ожидается чрезвычайная пожарная опасность — пятый класс горимости. Она сохранится до 12 августа.
В пятницу, 9 августа, ночью омичи ощутят похолодание — столбик термометра опустится до отметки в +7 градусов. Дневная температура воздуха составит не выше 18-23 градусов тепла. Опять ожидается небольшой дождь.
В субботу, 10 августа, в ночные часы похолодает до +8…+13 градусов. Днем воздух прогреется до 21-26 градусов тепла. Осадки в виде небольшого дождя сохранятся.