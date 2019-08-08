Омские синоптики прогнозируют похолодание до +7 градусов

Сегодня, 8 августа, в Омске днем воздух прогреется до 19-24 градусов тепла. Местами пройдет небольшой дождь. Кроме того штормовое предупреждение объявлено для жителей Тюкалинска, где ожидается чрезвычайная пожарная опасность — пятый класс горимости. Она сохранится до 12 августа.