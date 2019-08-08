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Posted 8 августа 2019, 03:05

Published 8 августа 2019, 03:05

Modified 19 августа, 21:12

Updated 19 августа, 21:12

Омичи массово увольняются с работы: компании не успевают находить замену

Омичи массово увольняются с работы: компании не успевают находить замену

8 августа 2019, 03:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
За апрель–июнь 2019 года в Омской области численность уволенных сотрудников превысила количество принятых на работу на 2843 человека или на 10,8%, сообщили специалисты Омскстата.

Самой распространенной причиной ухода с работы значится увольнение по собственному желанию. При этом доля покинувших должности по этой причине в разных отраслях существенно разнится: в сфере строительства она составляет 91,7% от общего числа уволенных, а в сфере деятельности по операциям с недвижимым имуществом — 37,8%.

Наибольшее количество ушедших работников насчитывается в обрабатывающих производствах — в указанный отрезок времени уволились 3788 человек. Из сферы торговли ушли 3580 омичей, а образования — 3058 педагогов.

Закрывать пробелы удается лишь отчасти. Так, на конец июня число вакантных мест насчитывало 11.3 тыс позиций, что на 1588 больше, чем тремя месяцами ранее.

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