Омичи массово увольняются с работы: компании не успевают находить замену

Posted 8 августа 2019, 03:05
Published 8 августа 2019, 03:05
Modified 19 августа, 21:12
Updated 19 августа, 21:12
Самой распространенной причиной ухода с работы значится увольнение по собственному желанию. При этом доля покинувших должности по этой причине в разных отраслях существенно разнится: в сфере строительства она составляет 91,7% от общего числа уволенных, а в сфере деятельности по операциям с недвижимым имуществом — 37,8%.
Наибольшее количество ушедших работников насчитывается в обрабатывающих производствах — в указанный отрезок времени уволились 3788 человек. Из сферы торговли ушли 3580 омичей, а образования — 3058 педагогов.
Закрывать пробелы удается лишь отчасти. Так, на конец июня число вакантных мест насчитывало 11.3 тыс позиций, что на 1588 больше, чем тремя месяцами ранее.