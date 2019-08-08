Омичи массово увольняются с работы: компании не успевают находить замену

Самой распространенной причиной ухода с работы значится увольнение по собственному желанию. При этом доля покинувших должности по этой причине в разных отраслях существенно разнится: в сфере строительства она составляет 91,7% от общего числа уволенных, а в сфере деятельности по операциям с недвижимым имуществом — 37,8%.