Омичей предупредили о пробках на границе с Казахстаном

Помимо увеличенного сезонного спроса дополнительную проблему для автолюбителей создаст капитальный ремонт трассы А-320 в Черлакском районе. Вблизи государственной границы с Казахстаном организуют реверсионное движение по одной полосе и введут ограничение скоростного режима, что также создаст определенные трудности с преодолением данного участка.