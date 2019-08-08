Омичей предупредили о пробках на границе с Казахстаном

Posted 8 августа 2019, 04:36
Published 8 августа 2019, 04:36
Modified 19 августа, 21:12
Updated 19 августа, 21:12
«Зачастую пассажиропоток в разы превышает расчетную пропускную способность пунктов пропуска, что ведет к образованию очередей на российско-казахстанской государственной границе», — комментируют в Управлении.
Помимо увеличенного сезонного спроса дополнительную проблему для автолюбителей создаст капитальный ремонт трассы А-320 в Черлакском районе. Вблизи государственной границы с Казахстаном организуют реверсионное движение по одной полосе и введут ограничение скоростного режима, что также создаст определенные трудности с преодолением данного участка.
Самыми пиковыми моментами в пунктах пропуска являются вторая половина пятницы, суббота — в направлении Казахстана. И вторая половина воскресенья — в направлении России. В связи с этим омичам рекомендуют выбирать альтернативные пункты пропуска, расположенные в Черлакском, Исилькульском, Одесском и Русско-Полянском районах.