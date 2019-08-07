В Омске повысился уровень загрязнения воздуха

Posted 7 августа 2019, 05:21
Published 7 августа 2019, 05:21
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
В связи с озвученными данными уровень загрязнения по Омску был увеличен с «повышенного» до «высокого». Отмечается, что мониторинг окружающей среды проводился ежедневно три раза в сутки на восьми стационарных постах, расположенных в различных районах города. В общей сложности было проведено 6958 определений.
Кроме того специалисты мониторили состояние водных объектов Омской области. В июле 2019 года анализы проб поверхностных вод показали превышения предельно допустимых концентраций магния, сульфатов, трудно- и легкоокисляемых органических веществ, азота аммонийного, азота нитритного, соединений железа, меди, алюминия, марганца, фенолов, пестицида альфа-ГХЦГ.
В целом по городским округам, высокий уровень загрязнения воздуха отмечен в Октябрьском и Советском районах, повышенный уровень — в Центральном, Кировском и Ленинском районах.