gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 августа 2019, 05:21

Published 7 августа 2019, 05:21

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

В Омске повысился уровень загрязнения воздуха

В Омске повысился уровень загрязнения воздуха

7 августа 2019, 05:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
За истекший месяц в Омске зарегистрированы два случая превышения предельно-допустимой концентрации в воздухе сероводорода, шесть случаев — хлорида водорода, один случай — фенола, два случая — формальдегида и два случая — этилбензола, передают специалисты ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС».

В связи с озвученными данными уровень загрязнения по Омску был увеличен с «повышенного» до «высокого». Отмечается, что мониторинг окружающей среды проводился ежедневно три раза в сутки на восьми стационарных постах, расположенных в различных районах города. В общей сложности было проведено 6958 определений.

Кроме того специалисты мониторили состояние водных объектов Омской области. В июле 2019 года анализы проб поверхностных вод показали превышения предельно допустимых концентраций магния, сульфатов, трудно- и легкоокисляемых органических веществ, азота аммонийного, азота нитритного, соединений железа, меди, алюминия, марганца, фенолов, пестицида альфа-ГХЦГ.

В целом по городским округам, высокий уровень загрязнения воздуха отмечен в Октябрьском и Советском районах, повышенный уровень — в Центральном, Кировском и Ленинском районах.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика