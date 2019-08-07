В Омске повысился уровень загрязнения воздуха

В связи с озвученными данными уровень загрязнения по Омску был увеличен с «повышенного» до «высокого». Отмечается, что мониторинг окружающей среды проводился ежедневно три раза в сутки на восьми стационарных постах, расположенных в различных районах города. В общей сложности было проведено 6958 определений.