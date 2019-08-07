В Омске набрали 556 первых классов

Posted 7 августа 2019, 11:36
Published 7 августа 2019, 11:36
Modified 19 августа, 21:12
Updated 19 августа, 21:12
Основной прием детей в первые классы проводился в Омске с начала февраля по конец июня этого года. За это время в городские школы приняли 10 447 будущих первоклассников. Дополнительный прием детей начался 1 июля, и на 26 дней в городские школы приняли еще 3 781 ребенка.
Максимальное количество первоклассников приняла средняя школа №33 на Левобережье Омска по адресу Туполева, 1. Сколько именно детей сюда приняли и сколько первых классов сформировали, в администрации не уточнили. Немногим меньше, по семь классов, укомплектовали в школах №36, 81, 91 и 142.
Всего в Омске в этом году, по предварительным данным, будут работать 556 первых классов, в каждом из которого будет, в среднем, по 25 учеников.При этом в ведомстве отмечают, что цифры не окончательные, так как сейчас набор детей продолжается.
Получить ответы на вопросы о зачислении ребенка в первые классы можно по телефонам: