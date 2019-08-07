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Posted 7 августа 2019, 11:36

Published 7 августа 2019, 11:36

Modified 19 августа, 21:12

Updated 19 августа, 21:12

В Омске набрали 556 первых классов

В Омске набрали 556 первых классов

7 августа 2019, 11:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В департаменте образования администрации Омска рассказали о ходе приема детей в первые классы. Пока, по официальным данным, в городе будут работать 556 первых классов.

Основной прием детей в первые классы проводился в Омске с начала февраля по конец июня этого года. За это время в городские школы приняли 10 447 будущих первоклассников. Дополнительный прием детей начался 1 июля, и на 26 дней в городские школы приняли еще 3 781 ребенка.

Максимальное количество первоклассников приняла средняя школа №33 на Левобережье Омска по адресу Туполева, 1. Сколько именно детей сюда приняли и сколько первых классов сформировали, в администрации не уточнили. Немногим меньше, по семь классов, укомплектовали в школах №36, 81, 91 и 142.

Всего в Омске в этом году, по предварительным данным, будут работать 556 первых классов, в каждом из которого будет, в среднем, по 25 учеников.При этом в ведомстве отмечают, что цифры не окончательные, так как сейчас набор детей продолжается.

Получить ответы на вопросы о зачислении ребенка в первые классы можно по телефонам:

  • Кировский и Центральный административные округа: 25-67-92;
  • Ленинский и Советский административные округа: 20-09-59;
  • Октябрьский административный округ 20-00-56.
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