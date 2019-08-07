Омский предприниматель добился возврата денег, уплаченных Пенсионному фонду России

«При рассмотрении заявлений на возврат учитывается, что страховые взносы уже разнесены на индивидуальные лицевые счета, то есть являются частью пенсионного капитала и ежегодно индексируются, а у предпринимателей, вышедших на пенсию, — уже определили ее размер. Поэтому корректировать индивидуальный лицевой счет предпринимателей в сторону уменьшения органы Пенсионного фонда могут только по решению суда», — рассказали в пресс-службе отделения ПФР по Омской области.