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Posted 7 августа 2019, 12:40

Published 7 августа 2019, 12:40

Modified 19 августа, 21:12

Updated 19 августа, 21:12

Омский предприниматель добился возврата денег, уплаченных Пенсионному фонду России

Омский предприниматель добился возврата денег, уплаченных Пенсионному фонду России

7 августа 2019, 12:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске Арбитражный суд заставил Пенсионный фонд России вернуть предпринимателю деньги, которые он переплатил, отчисляя пени и страховые взносы. Теперь, по данным суда, ПФР должен вернуть омичу около 230 тыс рублей.

Переплату омич пытался вернуть с сентября прошлого года. Тогда он обратился с заявлением в ПФР и потребовал вернуть лишние страховые взносы и пени, начисленные за якобы неуплаченные вовремя эти взносы. Через месяц после заявления мужчине отказали, и он решил пойти в следующию инстанцию — Арбитражный суд.

Согласно документам суда, требования предпринимателя представители Пенсионного фонда считали необоснованными даже в суде. Однако судья Арбитражного суда принял позицию местного жителя и обязал вернуть ему все излишки взносов и пени.

«Пенсионным органом расчет сумм, подлежащих уплате за 2014 и 2015 годы, страховых взносов произведен только на основании доходов предпринимателя за указанные периоды на основании сведений о доходах, представленных налоговым органом, рассчитанные таким образом страховые взносы уплачены предпринимателем в полном объеме», — говорится в документах суда.

Суд признал отказ ПФР в возврате денег недействительным и удовлетворил иск горожанина. Фонд должен вернуть ему 209 107 рублей 60 копеек страховых взносов и зря уплаченные пени в размере 21 862 рублей 57 копеек. Отмечается, что получить деньги обратно мужчина должен в течение десяти дней. Решение вынесли 2 июля этого года, но о том, получил ли омич свои деньги обратно, пока не известно.

Обновлено. В отделение ПФР по Омской области пояснили, что в 2014–2015 годах, согласно законодательству, индивидуальные предприниматели, доход которых превысил 300 тыс рублей, уплачивали страховые взносы на обязательное пенсионное страхование — 1% от суммы дохода без учета расходов. Эти взносы разнесены на индивидуальные лицевые счета предпринимателей для формирования их пенсионных прав.

В 2016 году Конституционный Суд РФ решил, что для определения суммы страховых взносов надо учитывать и расходы, которые предприниматель понес в отчетном году. Вместе с тем имеются отдельные случаи обращений индивидуальных предпринимателей в органы ПФР для перерасчета сформированных за 2014–2015 годы обязательств и возврата уплаченных сумм страховых взносов.

«При рассмотрении заявлений на возврат учитывается, что страховые взносы уже разнесены на индивидуальные лицевые счета, то есть являются частью пенсионного капитала и ежегодно индексируются, а у предпринимателей, вышедших на пенсию, — уже определили ее размер. Поэтому корректировать индивидуальный лицевой счет предпринимателей в сторону уменьшения органы Пенсионного фонда могут только по решению суда», — рассказали в пресс-службе отделения ПФР по Омской области.

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