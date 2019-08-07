Омский депутат отказался обнародовать свои доходы и лишился полномочий

Прокуратура Азовского немецкого национального района Омской области проверила исполнение органами местного самоуправления законодательства о противодействии коррупции и выявила депутата, не пожелавшего раскрыть информацию о своих доходах, расходах и обязательствах имущественного характера за 2018 год.

Нарушил антикоррупционное законодательство депутат Совета Звонаревокутского сельского поселения, не заполнив декларацию о доходах за прошлый год. В связи с этим прокурор направил председателю Совета сельского поселения представление об устранении допущенных нарушений. Однако депутат не воспользовался предоставленным шансом исправить ситуацию и отказался внести необходимые сведения. В результате, по требованию прокуратуры, полномочия народного избранника были прекращены досрочно.