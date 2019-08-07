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Posted 7 августа 2019, 03:57

Published 7 августа 2019, 03:57

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Омский депутат отказался обнародовать свои доходы и лишился полномочий

Омский депутат отказался обнародовать свои доходы и лишился полномочий

7 августа 2019, 03:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Прокуратура Азовского немецкого национального района Омской области проверила исполнение органами местного самоуправления законодательства о противодействии коррупции и выявила депутата, не пожелавшего раскрыть информацию о своих доходах, расходах и обязательствах имущественного характера за 2018 год.

Нарушил антикоррупционное законодательство депутат Совета Звонаревокутского сельского поселения, не заполнив декларацию о доходах за прошлый год. В связи с этим прокурор направил председателю Совета сельского поселения представление об устранении допущенных нарушений.

Однако депутат не воспользовался предоставленным шансом исправить ситуацию и отказался внести необходимые сведения. В результате, по требованию прокуратуры, полномочия народного избранника были прекращены досрочно.

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