Дорогу на улице Конева в Омске полностью отремонтируют к выходным

Остальные 11 участков пока не готовы, но работы на них уже идут: на некоторых объектах рабочие укладывают верхний слой асфальта и наносят разметку, на других же подрядчики только приближаются к этим этапам. На левобережной улице Конева ремонт дороги, по данным администрации Омска на 7 августа, завершены на 75%. Здесь начали укладывать верхний слой дорожного полотна.