Дорогу на улице Конева в Омске полностью отремонтируют к выходным

Posted 7 августа 2019, 11:18
Published 7 августа 2019, 11:18
Modified 19 августа, 21:12
Updated 19 августа, 21:12
Полностью готовы участки по улицам 70 лет Октября, Енисейской, Транссибирской, Гагарина, дороги к поселку Большие Поля, Черлакскому тракту. Подрядчики готовят документы, чтобы сдать готовые объекты заказчику.
Остальные 11 участков пока не готовы, но работы на них уже идут: на некоторых объектах рабочие укладывают верхний слой асфальта и наносят разметку, на других же подрядчики только приближаются к этим этапам. На левобережной улице Конева ремонт дороги, по данным администрации Омска на 7 августа, завершены на 75%. Здесь начали укладывать верхний слой дорожного полотна.
Ремонт улицы Конева проводят от улицы 70 лет Октября до улицы Ватутина на протяжении полутора километров. Новый асфальт должен покрыть 15 тыс квадратных метров дороги, сейчас здесь уложили 6 тыс квадратных метров дороги. Подрядчик - ООО «СФ «Континент» - заверил, что завершат работы уже к будущим выходным, если в Омске не испортится погода.
В мэрии уточнили, что в ремонт магистрали входит не только укладка дорожного полотна, но и обустройство съездов и парковок на площади более 1 500 кв. м, устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров на площади почти 3 тыс кв. м, а также установка металлических пешеходных ограждений и нанесение дорожной разметки.
Начальник отдела по реализации целевых программ «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Сергей Кононов подчеркнул, подрядчик параллельно занимается ремонтом участков по улицам 70 лет Октября, Енисейской, Транссибирской, Кондратюка и объездная дорога к поселку Чукреевка. Работы ведутся в дневное и ночное время с учетом загруженности магистралей.