В Омске дачник воткнул нож в грудь своему соседу из-за переставленного забора

Posted 6 августа 2019, 10:23
Published 6 августа 2019, 10:23
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Поножовщину устроили жители дачного поселка на улице 3-й Заводской в Советском округе Омска. Свидетели инцидента рассказали полицейским, что мужчины не поделили забор: один из дачников переставил ограждение на 50 сантиметров на территорию своего соседа. Когда владелец территории попросил вернуть забор на прежнее место, хозяин второго участка отказался, за что получил ножевое ранение.
С колото-резаной раной груди мужчину доставили в больницу, откуда медики сообщили в полицию. Оперативники выехали на место и задержали злоумышленника недалеко от места преступления. Нож, которым он ранил соседа, изъяли и отправили на исследование.
В ведомстве отмечают, что ранее горожанин уже привлекался к ответственности за хищения. Теперь на него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 10 лет тюрьмы.