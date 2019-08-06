В Омске дачник воткнул нож в грудь своему соседу из-за переставленного забора

Поножовщину устроили жители дачного поселка на улице 3-й Заводской в Советском округе Омска. Свидетели инцидента рассказали полицейским, что мужчины не поделили забор: один из дачников переставил ограждение на 50 сантиметров на территорию своего соседа. Когда владелец территории попросил вернуть забор на прежнее место, хозяин второго участка отказался, за что получил ножевое ранение.