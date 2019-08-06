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Posted 6 августа 2019, 10:23

Published 6 августа 2019, 10:23

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

В Омске дачник воткнул нож в грудь своему соседу из-за переставленного забора

В Омске дачник воткнул нож в грудь своему соседу из-за переставленного забора

6 августа 2019, 10:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В дачном поселке на окраине Омска из-за переставленного на полметра забора дачник получил удар ножом в грудь от своего соседа. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Поножовщину устроили жители дачного поселка на улице 3-й Заводской в Советском округе Омска. Свидетели инцидента рассказали полицейским, что мужчины не поделили забор: один из дачников переставил ограждение на 50 сантиметров на территорию своего соседа. Когда владелец территории попросил вернуть забор на прежнее место, хозяин второго участка отказался, за что получил ножевое ранение.

С колото-резаной раной груди мужчину доставили в больницу, откуда медики сообщили в полицию. Оперативники выехали на место и задержали злоумышленника недалеко от места преступления. Нож, которым он ранил соседа, изъяли и отправили на исследование.

В ведомстве отмечают, что ранее горожанин уже привлекался к ответственности за хищения. Теперь на него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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