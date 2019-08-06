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Posted 6 августа 2019, 06:19

Published 6 августа 2019, 06:19

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Самолет из Омска был в небе над Ачинском во время взрыва боеприпасов

Самолет из Омска был в небе над Ачинском во время взрыва боеприпасов

6 августа 2019, 06:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В небе над Ачинском пролетали два самолета, когда на военных складах гремели взрывы боеприпасов. Один из них выполнял рейс из Омска до Красноярска на высоте 7.6 километров, сообщает Интерфакс.

Траектория полета проходила в радиусе 5-10 километров от предполагаемого эпицентра событий. Рейс из Омска до Красноярска выполняла компания "Нордстар". Второй самолет "Уральских авиалиний" пролетел в районе катастрофы на высоте 11 километров.

Оба авиалайнера благополучно миновали опасную зону и приземлились в местах назначения. Однако после этого ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" закрыло воздушное пространство в радиусе 20 километров от эпицентра событий. Зона покрытия охватывает всю территорию Ачинска, его пригороды и соседний город Назарово.

Напомним, ситуация в Ачинске, по словам губернатора Красноярского края Александра Усса, находится в тяжелой критической фазе. МЧС эвакуирует сам город и близлежащие поселки. В общей сложности из опасной зоны вывезут около 6 тыс человек как личным, так и железнодорожным транспортом. Красноярск уже готовится принять жителей Ачинска.

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