Самолет из Омска был в небе над Ачинском во время взрыва боеприпасов

Posted 6 августа 2019, 06:19
Published 6 августа 2019, 06:19
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Траектория полета проходила в радиусе 5-10 километров от предполагаемого эпицентра событий. Рейс из Омска до Красноярска выполняла компания "Нордстар". Второй самолет "Уральских авиалиний" пролетел в районе катастрофы на высоте 11 километров.
Оба авиалайнера благополучно миновали опасную зону и приземлились в местах назначения. Однако после этого ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" закрыло воздушное пространство в радиусе 20 километров от эпицентра событий. Зона покрытия охватывает всю территорию Ачинска, его пригороды и соседний город Назарово.
Напомним, ситуация в Ачинске, по словам губернатора Красноярского края Александра Усса, находится в тяжелой критической фазе. МЧС эвакуирует сам город и близлежащие поселки. В общей сложности из опасной зоны вывезут около 6 тыс человек как личным, так и железнодорожным транспортом. Красноярск уже готовится принять жителей Ачинска.