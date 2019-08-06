Самолет из Омска был в небе над Ачинском во время взрыва боеприпасов

Напомним, ситуация в Ачинске, по словам губернатора Красноярского края Александра Усса, находится в тяжелой критической фазе. МЧС эвакуирует сам город и близлежащие поселки. В общей сложности из опасной зоны вывезут около 6 тыс человек как личным, так и железнодорожным транспортом. Красноярск уже готовится принять жителей Ачинска.