Прокуратура заставила убрать с омских кладбищ более 900 тонн мусора

В частности, горы мусора были замечены на Ново-Южном, Ново-Кировском, Северо-Восточном кладбищах и других городских местах захоронений. К слову, на несанкционированные свалки на их территориях омичи многократно жаловались в социальных сетях сразу после родительского дня.