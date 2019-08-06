Прокуратура заставила убрать с омских кладбищ более 900 тонн мусора

Posted 6 августа 2019, 03:50
Published 6 августа 2019, 03:50
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
В частности, горы мусора были замечены на Ново-Южном, Ново-Кировском, Северо-Восточном кладбищах и других городских местах захоронений. К слову, на несанкционированные свалки на их территориях омичи многократно жаловались в социальных сетях сразу после родительского дня.
Прокуратура подключилась через месяц после поступления первых жалоб на горы мусора в границах мест захоронений и вынесла представление ответственным лицам в Администрации Омска, по результатам рассмотрения которого директор БУ «Комбинат специальных услуг» был привлечен к дисциплинарной ответственности.
С того момента с территории городских кладбищ вывезено более 922 тонн отходов. На этом работа по расчистке погребальных мест не закончена — рабочие продолжают устранять несанкционированные свалки. Прокуратура контролирует процесс устранения нарушений законодательства.