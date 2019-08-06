Криминал в погонах. Почему среди силовиков становится больше преступников

Проблема может заключаться и в том, что следователи не заинтересованы в расследовании дел против своих коллег. По данным Верховного суда РФ, в стране насчитывается 27 380 судей, но следствие в двух предыдущих годах велось только относительно 18 из них. На оправдательные приговоры тоже рассчитывать не приходится: в 2018 году их доля (0.23%) в современной России достигла исторического минимума, а на суд присяжных отправляют еще меньше дел (0.06%), и даже из них оправдательными приговорами заканчивается только треть.