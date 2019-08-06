Криминал в погонах. Почему среди силовиков становится больше преступников

Posted 6 августа 2019, 15:35
Published 6 августа 2019, 15:35
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
После «Дела Голунова» общественность поверила, что siloviki могут понести наказание: президент России Владимир Путин отправил в отставку двух генералов МВД, арестовали бывшего главу наркополиции подмосковного Раменского, появилась информация о задержаниях сотрудников других силовых структур. Но через несколько месяцев в новостях начали говорить о задержаниях, избиениях, арестах и обысках людей, которые выходили на митинги в Москве. Росгвардейцам разрешили не представляться перед началом исполнения своих обязанностей и не согласовывать с прокуратурой внеплановые проверки частных охранных предприятий. Теперь случай с Иваном Голуновым уходит на второй план.
В распоряжение «Новых Известий» попала статистика расследованных преступлений, которые совершили сотрудники силовых структур в 2017 и 2018 годах. Открытой информации об этом нет, а в СМИ освещают только самые громкие и скандальные дела. В Генпрокуратуре изданию предоставили разбивку дел по сотрудникам каждого ведомства — Росгвардии, МЧС, ФСБ, МВД и других.
Из документов следует, что количество предварительно расследованных таких преступлений сократилось на 41,7%. Однако причины резкого сокращения точно неизвестны — либо силовики действительно стали меньше нарушать закон, либо дела не отправляют на расследование, либо ведут учет преступлений по особой схеме.
«Проблема увольнения „задним числом“ провинившихся сотрудников никуда не делась, такие сотрудники также не учитываются в статистике состояния преступности, ведь преступление они совершили, будучи уже уволенными из органов. Говорить о сокращении количества преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, считаю не правильным», - подчеркнул ведущий юрист Фонда поддержки пострадавших от преступлений Александр Кошкин.
Если все же взять официальные данные и составить рейтинг ведомств по совершенным преступлениям, то разница между первым и последним местом будет стократной. Лидерами по преступлениям стали органы внутренних дел, а самыми законопослушными оказались сотрудники прокуратуры. Общее количество работников ведомств не меняет результатов рейтинга: на 1 000 сотрудников ОВД в год приходится 5.1 преступлений, а в прокуратуре только 0.74.
При этом в 2018 году в сравнении с 2017 годом меньше нарушать закон стали лишь приставы, работники таможни и прокуратуры. В остальных же ведомствах количество преступлений увеличилось, например, в Росгвардии — почти втрое.
Преступления, по словам экспертов, обладают разной тяжестью, и в один список идут осужденные за хулиганство, взятки, и наркотики. Бывший старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР, депутат Верховного Совета СССР и Государственной Думы II созыва Гельман Гдлян уверен, что такой разрыв можно объяснить разным качеством следствия.
«В одном случае [следователи] работали как следует и выявляли преступников, а в другом — спустя рукава. В одном случае следствие работало добросовестно, а в другом случае оказались следственные группы, которые не довели дело до логического конца. Что вызывает сомнение — это общая цифра по всей России», — пояснил Гельман Гдлян «Новым Известиям».
Проблема может заключаться и в том, что следователи не заинтересованы в расследовании дел против своих коллег. По данным Верховного суда РФ, в стране насчитывается 27 380 судей, но следствие в двух предыдущих годах велось только относительно 18 из них. На оправдательные приговоры тоже рассчитывать не приходится: в 2018 году их доля (0.23%) в современной России достигла исторического минимума, а на суд присяжных отправляют еще меньше дел (0.06%), и даже из них оправдательными приговорами заканчивается только треть.
Несмотря на то, что официальные цифры говорят о значительном снижении количества преступлений сотрудниками ведомства, информация Генпрокуратуры РФ говорит об обратном. В ведомстве «Новым Известиям» не сообщили, за счет чего появилось снижение в более чем 41%. При этом в обзор ведомства не попали Главные управления МВД по контролю за оборотом наркотиков и по вопросам миграции.
Официальные СМИ говорят о силовиках мало и сухо, но анонимные Telegram-каналы охотно пишут о неправомерных действиях силовиков. Периодически появляются новые истории о силовике-миллионере, а россияне все меньше надеются на то, что силовиков когда-нибудь все же поставят на защиту граждан, а не защиту от них, пишут «Новые Известия».