«Камера врет, это фотошоп!» Двое омичей пронесли мимо кассы полные корзины с едой

Posted 6 августа 2019, 10:49
Published 6 августа 2019, 10:49
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Мужчины украли продукты и алкоголь из супермаркета на 2-й Трамвайной улице накануне закрытия магазина. Омичи пронесли мимо кассы полные корзины с едой и алкоголем и не расплатились за покупки. О случившемся работники магазина сообщили в полицию.
Выяснилось, что действия омичей попали на записи камер видеонаблюдения внутри магазина. По ним полицейские установили личности горожан — ими оказались 30 и 33-летние жители Ленинского округа, которые ранее привлекались к ответственности. Их оперативники задержали в квартире на улице Леконта и доставили в отдел полиции № 4.
По информации омской полиции, мужчины заходили в супермаркет по очереди, с промежутком в 5 минут, набирали полные корзины и не планировали за них расплачиваться. На допросе у дознавателя один из омичей заявил: «Мы ничего не крали, камеры врут, это фотошоп!», однако позже он признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Товаров в корзинах омичей оказалось в общей сумме на 9 тыс рублей. При этом выяснилось, что по такой схеме мужчины крадут продукты не впервые: неделей ранее камеры видеонаблюдения внутри этого магазина зафиксировали аналогичное преступление.
В полиции на омичей возбудили уголовные дела по статье «Кража». Им грозит до 2-х лет тюрьмы, уточнили в пресс-службе УМВД России по Омской области.