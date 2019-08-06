«Камера врет, это фотошоп!» Двое омичей пронесли мимо кассы полные корзины с едой

По информации омской полиции, мужчины заходили в супермаркет по очереди, с промежутком в 5 минут, набирали полные корзины и не планировали за них расплачиваться. На допросе у дознавателя один из омичей заявил: «Мы ничего не крали, камеры врут, это фотошоп!», однако позже он признал свою вину и раскаялся в содеянном.