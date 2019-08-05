В Омске разыскивают водителя, сбившего пешехода на тротуаре и скрывшегося с места ДТП

Сегодня, 5 августа, около 09:20 часов в Омске на улице Маяковского неизвестный водитель сбил стоящего на тротуаре человека, сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области.

ДТП произошло в районе остановки общественного транспорта «Степная». Омичка стояла на тротуаре, когда на нее наехал неизвестный водитель на автомобиле марки, предположительно, «ВАЗ-2109». Машина покинула место происшествия. Женщина-пешеход, 1950 года рождения, была госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения водителя, скрывшегося с места ДТП.