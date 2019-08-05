В Омске разыскивают водителя, сбившего пешехода на тротуаре и скрывшегося с места ДТП

Posted 5 августа 2019, 06:46
Published 5 августа 2019, 06:46
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
ДТП произошло в районе остановки общественного транспорта «Степная». Омичка стояла на тротуаре, когда на нее наехал неизвестный водитель на автомобиле марки, предположительно, «ВАЗ-2109». Машина покинула место происшествия.
Женщина-пешеход, 1950 года рождения, была госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения водителя, скрывшегося с места ДТП.