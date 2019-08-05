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Posted 5 августа 2019, 03:56

Published 5 августа 2019, 03:56

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

«Технологии нефтегазового обеспечения» задолжали работникам 1.2 млн рублей

«Технологии нефтегазового обеспечения» задолжали работникам 1.2 млн рублей

5 августа 2019, 03:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Прокуратура Советского округа города Омска провела проверку ООО «Технологии нефтегазового обеспечения» и обнаружила налиие задолженности по заработной плате перед одиннадцатью сотрудниками в размере более 1.2 млн рублей, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Омской области.

Долг по заработной плате копился с конца 2018 года, несмотря на то что предприятие имело финансовую возможность расплачиваться со своими сотрудниками. В связи с этим прокуратура направила материалы проверки в Следственное управление Следственного комитета по Омской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Генеральному директору «Технологий нефтегазового обеспечения» в свою очередь вынесено представление, после чего задолженность перед работниками была полностью погашена.

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