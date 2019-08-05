«Технологии нефтегазового обеспечения» задолжали работникам 1.2 млн рублей

Долг по заработной плате копился с конца 2018 года, несмотря на то что предприятие имело финансовую возможность расплачиваться со своими сотрудниками. В связи с этим прокуратура направила материалы проверки в Следственное управление Следственного комитета по Омской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.