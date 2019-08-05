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Posted 5 августа 2019, 05:48

Published 5 августа 2019, 05:48

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Подросток на мотороллере сбил восьмилетнего мальчика: ребенок в больнице

Подросток на мотороллере сбил восьмилетнего мальчика: ребенок в больнице

5 августа 2019, 05:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне, 4 августа, около 18:20 часов в Омске произошло дорожно-транспортное происшествие — на улице Химиков мотороллер сбил восьмилетнего ребенка, сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области.

За рулем мотороллера марки «Стеллс» находился шестнадцатилетний юноша без прав управления транспортным средством. Подросток двигался по улице Химиков в направлении улицы Энтузиастов, когда в районе одноименной остановки общественного транспорта на пешеходно переходе сбил восьмилетнего школьника.

Мальчик получил травмы и был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи в больницу. Проверка по факту ДТП продолжается.

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