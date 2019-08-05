Подросток на мотороллере сбил восьмилетнего мальчика: ребенок в больнице

За рулем мотороллера марки «Стеллс» находился шестнадцатилетний юноша без прав управления транспортным средством. Подросток двигался по улице Химиков в направлении улицы Энтузиастов, когда в районе одноименной остановки общественного транспорта на пешеходно переходе сбил восьмилетнего школьника.