Подросток на мотороллере сбил восьмилетнего мальчика: ребенок в больнице

Posted 5 августа 2019, 05:48
Published 5 августа 2019, 05:48
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
За рулем мотороллера марки «Стеллс» находился шестнадцатилетний юноша без прав управления транспортным средством. Подросток двигался по улице Химиков в направлении улицы Энтузиастов, когда в районе одноименной остановки общественного транспорта на пешеходно переходе сбил восьмилетнего школьника.
Мальчик получил травмы и был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи в больницу. Проверка по факту ДТП продолжается.