В Омске госпитализировали одного из участников марафона

Posted 4 августа 2019, 03:23
Published 4 августа 2019, 03:23
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Всего в этом году медицинская помощь понадобилась 5 бегунам, но только одного из них отправили в больницу.
-На марафоне у нас было пять обращений. Степень тяжести мы пока не детализировали. Одного пациента уже отправили в стационар: он на десятикилометровой дистанции перед финишем потерял сознание, - сообщил главврач станции скорой помощи Максим Стуканов.
По его словам, ситуация находилась под контролем, шквала обращений не было. Отметим, что в прошлом году ни один бегун марафона к медикам не обращался.