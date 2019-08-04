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Posted 4 августа 2019, 03:23

Published 4 августа 2019, 03:23

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

В Омске госпитализировали одного из участников марафона

В Омске госпитализировали одного из участников марафона

4 августа 2019, 03:23
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Бегун потерял сознание прямо перед финишем, сообщает «НГС55».

Всего в этом году медицинская помощь понадобилась 5 бегунам, но только одного из них отправили в больницу.

-На марафоне у нас было пять обращений. Степень тяжести мы пока не детализировали. Одного пациента уже отправили в стационар: он на десятикилометровой дистанции перед финишем потерял сознание, - сообщил главврач станции скорой помощи Максим Стуканов.

По его словам, ситуация находилась под контролем, шквала обращений не было. Отметим, что в прошлом году ни один бегун марафона к медикам не обращался.

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