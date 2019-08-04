После 303-летия Омска дорожники убрали более 80 тонн мусора

Posted 4 августа 2019, 06:49
Published 4 августа 2019, 06:49
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
После праздничных мероприятий 3 июля, посвященных 303-летию города, было собрано и вывезено более 80 тонн мусора. Большая часть отходов была вывезена из центрального округа.
Сотрудники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» приступили к уборке сразу после праздничного салюта и закончили только наутро. Всего для очистки улиц от мусора было задействовано более 340 рабочих и 140 единиц спецтехники.
Отметим, что в прошлом году за первые сути празднования Дня города, с улиц было собрано 198,5 тонн мусора - на 117 тонн больше, чем в 2019 году.