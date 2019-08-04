Омская область заняла второе место в Сибири по числу психических расстройств

Posted 4 августа 2019, 05:55
Published 4 августа 2019, 05:55
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
По сравнению с 2017 годом, в прошлом году на 78 человек стало больше омичей, которым был поставлен диагноз психическое расстройство. Всего 1494 человека страдают теми или иными формами психических заболеваний.
Отметим, что в это число не вошли заболевания, связанные с употреблением психоактивных веществ. Всего в психоневрологические организации в 2018 году обратилось более 63 тысячи омичей.
Первое место в Сибири по психическим расстройствам заняла Кемеровская область, третье – Иркутская область. Реже всего психическими расстройствами страдают жители республик Тыва и Алтай.