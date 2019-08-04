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Posted 4 августа 2019, 05:55

Published 4 августа 2019, 05:55

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Омская область заняла второе место в Сибири по числу психических расстройств

Омская область заняла второе место в Сибири по числу психических расстройств

4 августа 2019, 05:55
Фото: Медиахолдинг 1MI.
В 2018 году 1494 омичам был впервые поставлен такой диагноз, сообщает минздрав РФ.

По сравнению с 2017 годом, в прошлом году на 78 человек стало больше омичей, которым был поставлен диагноз психическое расстройство. Всего 1494 человека страдают теми или иными формами психических заболеваний.

Отметим, что в это число не вошли заболевания, связанные с употреблением психоактивных веществ. Всего в психоневрологические организации в 2018 году обратилось более 63 тысячи омичей.

Первое место в Сибири по психическим расстройствам заняла Кемеровская область, третье – Иркутская область. Реже всего психическими расстройствами страдают жители республик Тыва и Алтай.

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