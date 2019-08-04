Омичи в 80% случаях ждут скорую помощь около 20 минут

Posted 4 августа 2019, 05:14
Published 4 августа 2019, 05:14
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
До омичей скорая помощь доезжает в 78,8% меньше, чем за 20 минут, в 14,6% случаев примерно за 40 минут. Только 3,55% жителей приходится ждать медиков около часа, еще 3% - больше часа.
На место ДТП скорая доезжает быстрее, чем до омичей, - в 93,6% случаев менее, чем за 20 минут.
В Сибирском федеральном округе в среднем ждут скорую менее 20 минут 86,9% населения. Меньше всего повезло жителям Томской области, которые ждут медиков менее 20 минут только в 65% случаев. Быстрее всего скорая приезжает к жителям республики Алтай, - менее, чем за 20 минут в 95,8%.