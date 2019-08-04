Омичи в 80% случаях ждут скорую помощь около 20 минут

В Сибирском федеральном округе в среднем ждут скорую менее 20 минут 86,9% населения. Меньше всего повезло жителям Томской области, которые ждут медиков менее 20 минут только в 65% случаев. Быстрее всего скорая приезжает к жителям республики Алтай, - менее, чем за 20 минут в 95,8%.