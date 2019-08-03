Жителей Советского округа оставят без горячей воды на 10 дней

Posted 3 августа 2019, 14:44
Published 3 августа 2019, 14:44
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Во время отключения пройдут испытания трубопроводов луча «Юбилейный» от ТЭЦ-4. Их специалисты компании вместе с «Тепловой компанией» по заявкам потребителей проведут с 8 часов утра 5 августа до 2о часов 6 августа 2019 года. Во время испытаний будет изучены прочность и плотность «Подающего» и «Обратного» трубопроводов.
«Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: проспект Мира, улицы Пригородная, Попова, Комбинатская в поселке «Юбилейный“», — уточнили в «Омск РТС».
После того, как испытания закончатся, воды в некоторых домах Советского округа не будет еще несколько дней, с 0 часов ночи 5 августа до 24 часов 14 августа этого года. От воды на это время отключат омичей, которым уже отключали горячую воду с 27 по 30 мая этого года. Список домов, жители которых останутся без воды, можно найти ниже.