Жителей Советского округа оставят без горячей воды на 10 дней

После того, как испытания закончатся, воды в некоторых домах Советского округа не будет еще несколько дней, с 0 часов ночи 5 августа до 24 часов 14 августа этого года. От воды на это время отключат омичей, которым уже отключали горячую воду с 27 по 30 мая этого года. Список домов, жители которых останутся без воды, можно найти ниже.