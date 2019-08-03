В Сургуте выпускник омского техуниверситета зарезал полицейского

Как позже выяснило издание, злоумышленник не раз попадал в поле зрения полиции: его привлекали к административной ответственности и обвиняли в кражах, мошенничестве, изнасилованиях и угрозах убийством. Также источники рассказали СИА-ПРЕСС, что нападавший несколько лет назад окончил Омский государственный технический университет и был инженером электроснабжения. В последнее время он был сотрудником одного из отрядов пожарной службы МЧС.