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Posted 3 августа 2019,, 04:24

Published 3 августа 2019,, 04:24

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Сургуте выпускник омского техуниверситета зарезал полицейского

3 августа 2019, 04:24
В Ханты-Мансийском автономном округе мужчина, который некогда окончил Омский техуниверситет, зарезал полицейского Ильмира Ханова, который приехал на вызов местных жителей. Правоохранители приняли мужчину за пострадавшего от неизвестного с ножом, на которого пожаловались горожане.

О трагедии 1 августа сообщили в УМВД России по городу Сургуту ХМАО — Югры. В правоохранительных органах рассказали, что полицейские — 25-летний сержант Ильмир Ханов и его напарник Александр Царегородцев — ночью приехали во двор многоквартирного дома по заявке горожан. Они сообщили в полицию, что вблизи дома ходит челочек с ножом.

Подробности случившегося на следующий день опубликовал портал СИА-ПРЕСС. Как выяснилось, мужчины увидели мужчину в крови и решили, что он пострадал от того самого человека с ножом. Но полицейские ошиблись, и одного из них мужчина смертельно ранил.

«Мужчина вскочил и стал наносить удары. Одного полицейского полоснул по горлу и ударил ножом в сердце — тот погиб на месте. Второй полицейский получил пять ножевых ранений, пытался обороняться, отойти, достал пистолет и застрелил нападавшего», — сообщает издание со ссылкой на неназванные источники.

Как позже выяснило издание, злоумышленник не раз попадал в поле зрения полиции: его привлекали к административной ответственности и обвиняли в кражах, мошенничестве, изнасилованиях и угрозах убийством. Также источники рассказали СИА-ПРЕСС, что нападавший несколько лет назад окончил Омский государственный технический университет и был инженером электроснабжения. В последнее время он был сотрудником одного из отрядов пожарной службы МЧС.

Второй полицейский, Александр Царегородцев, сейчас находится в больнице, его состояние медики считают удовлетворительным, сейчас его жизни ничто не угрожает, сообщили в региональном УМВД.

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