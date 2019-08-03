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Posted 3 августа 2019, 03:27

Published 3 августа 2019, 03:27

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

Первый день августа в Омске стал рекордно жарким за лето

Первый день августа в Омске стал рекордно жарким за лето

3 августа 2019, 03:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Самым жарким днем лета в 2019 году стал минувший четверг, 1 августа. В этот день, по данным Обь-Иртышского УГМС, температура поднялась до отметки в +34 градуса, а специалисты авиаметеорологической станции зафиксировали 35 градусов тепла.

Максимально жаркая погода была зафиксирована в Калачинском, Оконешниковском, Павлоградском, Русскополянском районах. Здесь в течение всего дня стояла 35-градусная жара. В Омске же температура поднялась до 34 градусов. Однако, по словам специалистов, такая температура не является максимально возможной для региона.

«Несмотря на высокую температуру 1 августа, для Омска это не предел. Так, например, 1 августа в 1931 году, температура воздуха наблюдалась +36.3 градуса, в 1929 году — +38 градусов. Августовским рекордсменом является 18 августа 1940 год, когда в Омске зафиксирована температура +40.4 градуса», — пояснила начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

По информации Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до таких высоких отметок температура в Омске не поднималась последние десятилетия. Максимально жарко в городе было 12 августа 2012 года, когда воздух нагрелся до +36 градусов.

Напомним, ранее синоптики называли самым жарким днем лета 2019 года 16 июля. Тогда в Омске термометр показывал +31 градус, а в нескольких районах области температура поднималась до +33 градусов.

Сегодня, 3 августа, День города в Омске обещает быть нежарким. Синоптики обещают температуру воздуха не выше +23 градусов днем, при этом осадков на территории города не ожидается.

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