Первый день августа в Омске стал рекордно жарким за лето

Максимально жаркая погода была зафиксирована в Калачинском, Оконешниковском, Павлоградском, Русскополянском районах. Здесь в течение всего дня стояла 35-градусная жара. В Омске же температура поднялась до 34 градусов. Однако, по словам специалистов, такая температура не является максимально возможной для региона.