Из окна омской многоэтажки выпал пятилетний ребенок

Posted 3 августа 2019, 10:31
Published 3 августа 2019, 10:31
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
Несчастный случай произошел вчера, 2 августа, на улице Вокзальная в Ленинском округе Омска. Ребенок выпал из открытого окна на четвертом этаже пятиэтажного дома. Пятилетнего мальчика доставили в медицинское учреждение, о его состоянии в омской полиции не сообщают.
Это уже не первый случай за лето, когда из открытых окон выпадают дети. В последний раз о там случае стало известно 2 июля - четырехлетняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже. Тогда следователи из-за несчастного случая начали проверку.
Чтобы не допустить новых трагических случаев, в омской полиции просят горожан полностью не открывать окна и балконные двери и установить на них фиксаторы. Кроме этого от окон необходимо убрать диваны, столы и стулья, чтобы ребенок не смог забраться на подоконник. Москитная сетка, уверяют специалисты, также не способна удержать ребенка от падения.