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Posted 3 августа 2019, 10:31

Published 3 августа 2019, 10:31

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

Из окна омской многоэтажки выпал пятилетний ребенок

Из окна омской многоэтажки выпал пятилетний ребенок

3 августа 2019, 10:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили об очередном случае падения ребенка из окна.

Несчастный случай произошел вчера, 2 августа, на улице Вокзальная в Ленинском округе Омска. Ребенок выпал из открытого окна на четвертом этаже пятиэтажного дома. Пятилетнего мальчика доставили в медицинское учреждение, о его состоянии в омской полиции не сообщают.

Это уже не первый случай за лето, когда из открытых окон выпадают дети. В последний раз о там случае стало известно 2 июля - четырехлетняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже. Тогда следователи из-за несчастного случая начали проверку.

Чтобы не допустить новых трагических случаев, в омской полиции просят горожан полностью не открывать окна и балконные двери и установить на них фиксаторы. Кроме этого от окон необходимо убрать диваны, столы и стулья, чтобы ребенок не смог забраться на подоконник. Москитная сетка, уверяют специалисты, также не способна удержать ребенка от падения.

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