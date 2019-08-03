Из окна омской многоэтажки выпал пятилетний ребенок

Чтобы не допустить новых трагических случаев, в омской полиции просят горожан полностью не открывать окна и балконные двери и установить на них фиксаторы. Кроме этого от окон необходимо убрать диваны, столы и стулья, чтобы ребенок не смог забраться на подоконник. Москитная сетка, уверяют специалисты, также не способна удержать ребенка от падения.