Гремит везде: салют в честь 303-летия Омска с разных точек города на фото и видео

Уже через несколько минут в соцсетях горожане начали активно делиться фотографиями и видео с праздничного салюта. Большая часть омичей приехали на локации, где его запускали, но нашлись и те, кто остался этим вечером дома и наблюдал праздничные залпы из окон и с балконов.