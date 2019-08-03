Гремит везде: салют в честь 303-летия Омска с разных точек города на фото и видео

Posted 3 августа 2019, 16:59
Published 3 августа 2019, 16:59
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
В этом году салют решили запускать из трех точек города: в Советском парке и на Иртышской набережной салют был «официальным», на «Зеленом острове» в День города прошел фестиваль фейерверков, но салют закончился не через 10 минут, а задолго после.
Уже через несколько минут в соцсетях горожане начали активно делиться фотографиями и видео с праздничного салюта. Большая часть омичей приехали на локации, где его запускали, но нашлись и те, кто остался этим вечером дома и наблюдал праздничные залпы из окон и с балконов.
Жителям Нефтяников, частично Центрального, Октябрьского и даже Кировского округов салют было видно с земли за густыми деревьями и сквозь многоэтажки.
В официальном паблике фестиваля фейерверков отметились жители Амурского поселка, села Троицкого и Левобережья. Все они могли наблюдать праздничные залпы, находясь дома.