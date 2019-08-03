gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 августа 2019, 16:59

Published 3 августа 2019, 16:59

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Гремит везде: салют в честь 303-летия Омска с разных точек города на фото и видео

Гремит везде: салют в честь 303-летия Омска с разных точек города на фото и видео

3 августа 2019, 16:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Смотрим в фото и видезаписях омичей, как прошел праздничный салют в честь Дня города — 2019.

В этом году салют решили запускать из трех точек города: в Советском парке и на Иртышской набережной салют был «официальным», на «Зеленом острове» в День города прошел фестиваль фейерверков, но салют закончился не через 10 минут, а задолго после.

Уже через несколько минут в соцсетях горожане начали активно делиться фотографиями и видео с праздничного салюта. Большая часть омичей приехали на локации, где его запускали, но нашлись и те, кто остался этим вечером дома и наблюдал праздничные залпы из окон и с балконов.

Жителям Нефтяников, частично Центрального, Октябрьского и даже Кировского округов салют было видно с земли за густыми деревьями и сквозь многоэтажки.

В официальном паблике фестиваля фейерверков отметились жители Амурского поселка, села Троицкого и Левобережья. Все они могли наблюдать праздничные залпы, находясь дома.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика