В Омске супруги получили 22.5 года колонии за контрабанду наркотиков из Китая

Первым на скамье подсудимых оказался участник ОПГ. В суде удалось доказать его причастность к 10-ти эпизодам контрабанды крупной партии наркотиков. За такие особо тяжкие преступления его приговорили к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Его супругу за участие в контрабанде суд приговорил к десяти годам лишения свободы, но отбывать наказание она будет в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе управления. Отмечается, что приговоры суда в законную силу пока не вступили.