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Posted 2 августа 2019, 10:12

Published 2 августа 2019, 10:12

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

В Омске супруги получили 22.5 года колонии за контрабанду наркотиков из Китая

В Омске супруги получили 22.5 года колонии за контрабанду наркотиков из Китая

2 августа 2019, 10:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Центральный районный суд вынес приговор супругам из Омска, которые в 2018 году организовывали пересылку наркотиков в город из Китайской народной республики. Суммарно суд назначил им 22.5 года тюрьмы, сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Пару задержали после того, как на границе с Омской областью обнаружили опасный груз, адресованный омичам. Наркотики нашли в 10 посылках из Китая в ноябре–декабре прошлого года, общий вес содержимого этих посылок составил почти 6.5 килограммов.

Сотрудники Омской таможни, Управления ФСБ России по Омской области и Омской транспортной прокуратуры вышли на омичей и задержали их. Как выяснилось, они состояли в преступной группировке, по указу которой и принимали посылки в Омске. На супругов возбудили 9 уголовных дел по п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств организованной группой, совершенная в отношении наркотических средств в особо крупном размере».

Первым на скамье подсудимых оказался участник ОПГ. В суде удалось доказать его причастность к 10-ти эпизодам контрабанды крупной партии наркотиков. За такие особо тяжкие преступления его приговорили к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Его супругу за участие в контрабанде суд приговорил к десяти годам лишения свободы, но отбывать наказание она будет в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе управления. Отмечается, что приговоры суда в законную силу пока не вступили.

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