В Омске День города изменил привычную работу светофоров

Posted 2 августа 2019, 08:31
Published 2 августа 2019, 08:31
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
В ведомстве напомнили, что дороги необходимо было перекрыть, в том числе из-за проведения XXX Сибирского международного марафона. Чтобы разгрузить собравшиеся пробки в центре Омска, в департаменте решили переключить светофоры на режим "желтого мигания".
«Для облегчения условий движения автомобильных потоков вносятся изменения в режимы работы нескольких светофорных объектов. Светофоры переводятся в режим „желтого мигания“ на 11 участках, предусмотрены изменения в пофазную схему организации движения пяти светофорных объектов на других магистралях. Иными словами, для перекрытых участков зеленый свет гореть не будет», — рассказал замдиректора профильного департамента Вадим Кормилец.
На "желтое мигание" переведут светофоры на следующих участках:
Пофазная схема работы светофоров изменится на городских магистралях: