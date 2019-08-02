В Омске День города изменил привычную работу светофоров

В ведомстве напомнили, что дороги необходимо было перекрыть, в том числе из-за проведения XXX Сибирского международного марафона. Чтобы разгрузить собравшиеся пробки в центре Омска, в департаменте решили переключить светофоры на режим "желтого мигания".