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Posted 2 августа 2019, 08:31

Published 2 августа 2019, 08:31

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

В Омске День города изменил привычную работу светофоров

В Омске День города изменил привычную работу светофоров

2 августа 2019, 08:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На время проведения празднования Дня города-2019 в Омске на городских улицах изменится работа светофоров - зеленый свет на нескольких участках перестанет гореть на время праздников, сообщили в департаменте транспорта мэрии Омска.

В ведомстве напомнили, что дороги необходимо было перекрыть, в том числе из-за проведения XXX Сибирского международного марафона. Чтобы разгрузить собравшиеся пробки в центре Омска, в департаменте решили переключить светофоры на режим "желтого мигания".

«Для облегчения условий движения автомобильных потоков вносятся изменения в режимы работы нескольких светофорных объектов. Светофоры переводятся в режим „желтого мигания“ на 11 участках, предусмотрены изменения в пофазную схему организации движения пяти светофорных объектов на других магистралях. Иными словами, для перекрытых участков зеленый свет гореть не будет», — рассказал замдиректора профильного департамента Вадим Кормилец.

На "желтое мигание" переведут светофоры на следующих участках:

  • С 10:00 1 августа до 22:00 4 августа - светофор на улице Ленина, 2
  • С 06:00 3 августа до 06:00 4 августа — на улице Ленина у сквера Дзержинского, у Омского драмтеатра, на пересечении с улицей Лермонтова и у Юбилейного моста;
  • С 08:00 до 15:00 3 августа — на улице Ленина на пересечении с улицами Броз Тито, Чкалова, Короленко и Чохана Валиханова;
  • С 08:00 3 августа до 06:00 4 августа — на Иртышской набережной на пересечении с улицами Ф. Крылова и Циолковского.

Пофазная схема работы светофоров изменится на городских магистралях:

  • С 29 июля до 06:00 5 августа 2019 года - на улице Герцена на пересечении с Интернациональной;
  • С 06:00 3 августа до 06:00 4 августа 2019 года — на проспекте Маркса на пересечении с улицами Лермонтова, Циолковского и 10 лет Октября.
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