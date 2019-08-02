Статистики подсчитали, до какого возраста доживают омичи

Posted 2 августа 2019, 09:08
Published 2 августа 2019, 09:08
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
В ведомстве отмечают, что омички все еще старше омичей: жительницам города, в среднем, 42 года, а жителям мужского пола только 37 лет. Такие показатели обусловлены увеличением ожидаемой продолжительности жизни. Если в прошлом году мужчины и женщины в среднем доживали до 72.9 года, то теперь ожидаемая продолжительность жизни составляет 73.5 лет. Отмечается, что женщины умирают на 11 лет позже мужчин.
Жительниц Омска статистики насчитали на 108 тыс больше, чем жителей-мужчин. Всего, по данным ведомства, на начало января этого года в Омске проживали 528.4 тыс. мужчин и 636.4 тыс. женщин. С численностью населения 1164.8 тыс. человек город занял восьмое место в списке городов-миллионников. Это число составляет почти 60% от общего числа жителей Омской области.
При этом специалисты отмечают снижение числа трудоспособных омичей — таких оказалось 57% горожан или 662 тыс человек.
«Снижение численности населения рабочих возрастов происходит за счет смены поколений: в трудоспособный возраст вступает меньше молодежи, чем лиц, достигающих старших возрастов», — подчеркнули в Омскстате.