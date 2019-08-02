Статистики подсчитали, до какого возраста доживают омичи

В ведомстве отмечают, что омички все еще старше омичей: жительницам города, в среднем, 42 года, а жителям мужского пола только 37 лет. Такие показатели обусловлены увеличением ожидаемой продолжительности жизни. Если в прошлом году мужчины и женщины в среднем доживали до 72.9 года, то теперь ожидаемая продолжительность жизни составляет 73.5 лет. Отмечается, что женщины умирают на 11 лет позже мужчин.