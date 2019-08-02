Ревнивый омич зарезал соперника и едва не убил супругу

Преступление было совершено в декабре 2018 года. Тогда фигурант, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, не смог совладать с чувствами и с ножом накинулся на супругу. Из ревности сельчанин трижды ударил омичку в грудь. Однако женщина активно сопротивлялась, отчего супруг так и не смог довести задуманное до конца и убить ее.