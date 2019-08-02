Ревнивый омич зарезал соперника и едва не убил супругу

Posted 2 августа 2019, 04:37
Published 2 августа 2019, 04:37
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Преступление было совершено в декабре 2018 года. Тогда фигурант, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, не смог совладать с чувствами и с ножом накинулся на супругу. Из ревности сельчанин трижды ударил омичку в грудь. Однако женщина активно сопротивлялась, отчего супруг так и не смог довести задуманное до конца и убить ее.
Затем ревнивец направился к предполагаемому сопернику, которого ударил ножом в область бедра. Мужчине не повезло выжить, как супруге нападвашего, - от полученного ранения он скончался в больнице.
Совокупный срок по двум статьям, "Покушение на убийство" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", составил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.