gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 августа 2019, 04:37

Published 2 августа 2019, 04:37

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Ревнивый омич зарезал соперника и едва не убил супругу

Ревнивый омич зарезал соперника и едва не убил супругу

2 августа 2019, 04:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Полтавский районный суд Омской области приговорил 38-летнего местного жителя к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. За решетку мужчину привела неконтролируемая ревность, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Омской области.

Преступление было совершено в декабре 2018 года. Тогда фигурант, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, не смог совладать с чувствами и с ножом накинулся на супругу. Из ревности сельчанин трижды ударил омичку в грудь. Однако женщина активно сопротивлялась, отчего супруг так и не смог довести задуманное до конца и убить ее.

Затем ревнивец направился к предполагаемому сопернику, которого ударил ножом в область бедра. Мужчине не повезло выжить, как супруге нападвашего, - от полученного ранения он скончался в больнице.

Совокупный срок по двум статьям, "Покушение на убийство" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", составил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика