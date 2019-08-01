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Posted 1 августа 2019, 11:47

Published 1 августа 2019, 11:47

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Власти выделили 8 млн рублей на установку светофора с камерой у мэрии Омска

Власти выделили 8 млн рублей на установку светофора с камерой у мэрии Омска

1 августа 2019, 11:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На портале госзакупок появился аукцион, победитель которого должен установить в центре городе светофор с контроллером нарушений правил дорожного движения. заказчиком выступает Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска.

Новый объект, по планам городских властей, должен появиться на остановке общественного транспорта «Госпиталь» у здания мэрии Омска. Он будет состоять из светофора, на котором будет установлен контроллер дорожного движения — камера фотовидеофиксации. Только на один такой объект местные власти выделяют 7.931 млн рублей.

В документах закупки отмечается, что после установки комплекса светофор при неисправности можно заменить в течение пяти лет со дня приемки, а вот на камеру фотовидеофиксации гарантия будет действовать только два года.

Подведение итогов аукциона пройдет 12 августа. Появиться новый светофор на улице Гагарина должен не позднее 1 октября.

Ранее в министерстве региональной безопасности объявили о запуске программы «Безопасный город», в рамках которой все камеры фотовидеофиксации будут объединены в одну систему. Предположительно, система начнет работать уже в конце 2019 года.

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