Власти выделили 8 млн рублей на установку светофора с камерой у мэрии Омска

Posted 1 августа 2019, 11:47
Published 1 августа 2019, 11:47
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Новый объект, по планам городских властей, должен появиться на остановке общественного транспорта «Госпиталь» у здания мэрии Омска. Он будет состоять из светофора, на котором будет установлен контроллер дорожного движения — камера фотовидеофиксации. Только на один такой объект местные власти выделяют 7.931 млн рублей.
В документах закупки отмечается, что после установки комплекса светофор при неисправности можно заменить в течение пяти лет со дня приемки, а вот на камеру фотовидеофиксации гарантия будет действовать только два года.
Подведение итогов аукциона пройдет 12 августа. Появиться новый светофор на улице Гагарина должен не позднее 1 октября.
Ранее в министерстве региональной безопасности объявили о запуске программы «Безопасный город», в рамках которой все камеры фотовидеофиксации будут объединены в одну систему. Предположительно, система начнет работать уже в конце 2019 года.