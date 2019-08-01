В Омске дорожным рабочим поручили привести магистрали в порядок до вечера 1 августа

Posted 1 августа 2019, 08:55
Published 1 августа 2019, 08:55
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Поручение дорожникам дали на совещании в «Управлении дорожного хозяйства и благоустройства». Дороги, где к 303-летию города будет еще не закончен ремонт, должны очистить от строительного мусора, обеспечить на этих участках проезд и ликвидировать большие сходы между новым и старым асфальтом.
Вблизи тех дорог, где ремонт закончен, дорожные организации должны восстановить благоустройство, если оно было нарушено. Отмечается, что готовыми к проезду дороги должны быть к вечеру 1 августа.
В администрации города отмечают, что сейчас в городе ремонтируют 17 объектов, которые находятся в разной степени готовности. Их ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».