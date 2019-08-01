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Posted 1 августа 2019, 08:55

Published 1 августа 2019, 08:55

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

В Омске дорожным рабочим поручили привести магистрали в порядок до вечера 1 августа

В Омске дорожным рабочим поручили привести магистрали в порядок до вечера 1 августа

1 августа 2019, 08:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В администрации Омска накануне распорядились до вечера 1 августа обеспечить удовлетворительное состояние магистралей, где еще не закончен ремонт или после окончания работ не восстановлена прилегающая территория. Такая оперативность обусловлена началом мероприятий ко Дню города.

Поручение дорожникам дали на совещании в «Управлении дорожного хозяйства и благоустройства». Дороги, где к 303-летию города будет еще не закончен ремонт, должны очистить от строительного мусора, обеспечить на этих участках проезд и ликвидировать большие сходы между новым и старым асфальтом.

Вблизи тех дорог, где ремонт закончен, дорожные организации должны восстановить благоустройство, если оно было нарушено. Отмечается, что готовыми к проезду дороги должны быть к вечеру 1 августа.

В администрации города отмечают, что сейчас в городе ремонтируют 17 объектов, которые находятся в разной степени готовности. Их ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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