В Омске дорожным рабочим поручили привести магистрали в порядок до вечера 1 августа

Поручение дорожникам дали на совещании в «Управлении дорожного хозяйства и благоустройства». Дороги, где к 303-летию города будет еще не закончен ремонт, должны очистить от строительного мусора, обеспечить на этих участках проезд и ликвидировать большие сходы между новым и старым асфальтом.