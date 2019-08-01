В Минздраве Омской области объяснили, почему за лапароскопию с пациентов берут деньги

«Перед выпиской родственник мне посоветовал позвонить по телефону на обратной стороне страхового полиса, и узнать входит ли она перечень бесплатных, И она входила! При выписке я отказалась платить, сославшись на закон», — рассказала омичка и отметила, что аналогичная ситуация произошла с ее родственницей в МСЧ № 9, где за лапароскопическую операцию яичника ей предъявили счет на 11 тыс рублей. Женщина также отказалась платить.