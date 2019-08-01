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Posted 1 августа 2019, 13:07

Published 1 августа 2019, 13:07

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

В Минздраве Омской области объяснили, почему за лапароскопию с пациентов берут деньги

В Минздраве Омской области объяснили, почему за лапароскопию с пациентов берут деньги

1 августа 2019, 13:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В соцсетях появилось сообщение от омички, которую во время лечения в больнице имени Кабанова убеждали сделать бесплатную операцию, доплатив 8 тыс рублей. В региональном Минздраве подтвердили, что операцию проводят без доплаты, но и брать деньги за нее больница может в нескольких случаях.

Женщина в паблике «Инцидент Омск» пояснила, что она ждала лапароскопию желчного пузыря, но врачи убеждали ее, что такое вмешательство проводится исключительно за деньги, а бесплатно женщине могут провести только полосную операцию.

«Перед выпиской родственник мне посоветовал позвонить по телефону на обратной стороне страхового полиса, и узнать входит ли она перечень бесплатных, И она входила! При выписке я отказалась платить, сославшись на закон», — рассказала омичка и отметила, что аналогичная ситуация произошла с ее родственницей в МСЧ № 9, где за лапароскопическую операцию яичника ей предъявили счет на 11 тыс рублей. Женщина также отказалась платить.

В министерстве здравоохранения Омской области объяснили, что лапароскопия действительно входит в список бесплатных медицинских услуг по полису ОМС, но чтобы за нее не пришлось платить, нужно встать в очередь и ждать около месяца.

«При плановой операции срок ожидания по программе государственных гарантий составляет до 30 дней. Если пациент не желает стоять в очереди на бесплатную операцию, ему могут предложить вариант оплаты. Кроме того, в учреждении можно воспользоваться повышением комфортности пребывания, на платной основе, при этом операция проводится совершенно бесплатно для пациента», — подчеркнули в ведомстве.

Все должностные лица, по информации министерства, знают о нюансах проведения бесплатной и платной операций. Возникающие вопросы пациенты могут решить с руководителями отделения или больницы.

«Вопрос оказания платных медицинских услуг бюджетными учреждениями здравоохранения Омской области находится на постоянном контроле Министерства. Для пояснения ситуации в данном конкретном случае и, при необходимости, в целях принятия возможных управленческих решений, пациент может обратиться в Министерство с договором на оказание платных медицинских услуг», - сообщили в минздраве Омской области.

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