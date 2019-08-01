В бизнес по установке теплых ТОКов влился депутат Заксобрания Васильев

Как стало известно Городу55, заявление поступило в МИФНС № 12 региона 30 июля 2019 года. Официально данные в ЕГРЮЛ попадут только 7 августа, однако один из новых учредителей уже стал известен редакции — это депутат Законодательного собрания Омской области Вячеслав Васильев.