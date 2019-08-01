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Posted 1 августа 2019,, 02:54

Published 1 августа 2019,, 02:54

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В бизнес по установке теплых ТОКов влился депутат Заксобрания Васильев

1 августа 2019, 02:54
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области зарегистрировала заявление от ООО «Капитал-Строй». Подрядчик по установке 174 теплых торгово-остановочных комплексов намерен завести в состав учредителей еще двух лиц — Вячеслава Васильева и Сагидуллу Жуматаева.

Как стало известно Городу55, заявление поступило в МИФНС № 12 региона 30 июля 2019 года. Официально данные в ЕГРЮЛ попадут только 7 августа, однако один из новых учредителей уже стал известен редакции — это депутат Законодательного собрания Омской области Вячеслав Васильев.

Сам Васильев не стал подробно комментировать работу в «Капитал-Строе», сославшись на занятость.

«Я сейчас нахожусь в командировке, не могу разговаривать. Вернусь через две недели. Тогда все подробно и обсудим», — заявил редакции депутат.

Еще одним учредителем ООО «Капитал-Строй», по данным сайта KVNews.ru, станет Сагидулла Жуматаев. Ранее он представлял интересы «Капитал-Строя» на первом этапе конкурса за право установки теплых ТОКов и давал комиссии пояснения по проектной документации как разработчик. Более того, ранее Жуматаев получил должность исполнительного директора «Капитал-Строя».

Напомним, победившее в конкурсе ООО «Капитал-Строй» Виталия Ольшанского получило право на заключение договора с департаментом городского хозяйства Омска на установку 174 теплых торгово-остановочных комплексов. Его оппонентом на конкурсе выступило ООО «Торгово-остановочные комплексы», принадлежащее другому депутату Заксобрания Омской области — Дмитрию Павлову и ритейлеру Виктору Шкуренко.

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