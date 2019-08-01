Сорок омских семей заставили оформить новое жилье в долевую собственность детей

Posted 1 августа 2019, 05:29
Published 1 августа 2019, 05:29
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Как показала прокурорская проверка все сорок квартир были куплены в период с 2016 по 2018 года на средства материнского капитала. Несмотря на то что прошел установленный законом срок, в течение которого родители были обязаны оформить жилье в общую долевую собственность, омичи так и не выполнили данное требование, чем нарушили права своих детей.
Для восстановления прав несовершеннолетних прокуратура обратилась в Называевский городской суд Омской области с 40 исками, требуя обязать недобросовестных родителей выполнить предписание закона. Судья удовлетворил заявленные требования. Их исполнение находится на контроле ведомства.