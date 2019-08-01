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Posted 1 августа 2019, 05:29

Published 1 августа 2019, 05:29

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Сорок омских семей заставили оформить новое жилье в долевую собственность детей

Сорок омских семей заставили оформить новое жилье в долевую собственность детей

1 августа 2019, 05:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сорок семей, проживающих в Называевском районе Омской области, воспользовались средствами материнского капитала на приобретение жилья, однако не стали оформлять квартиры в собственность своих детей, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Омской области.

Как показала прокурорская проверка все сорок квартир были куплены в период с 2016 по 2018 года на средства материнского капитала. Несмотря на то что прошел установленный законом срок, в течение которого родители были обязаны оформить жилье в общую долевую собственность, омичи так и не выполнили данное требование, чем нарушили права своих детей.

Для восстановления прав несовершеннолетних прокуратура обратилась в Называевский городской суд Омской области с 40 исками, требуя обязать недобросовестных родителей выполнить предписание закона. Судья удовлетворил заявленные требования. Их исполнение находится на контроле ведомства.

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