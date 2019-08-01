Пьяный омич в больнице насмерть забил табуретом соседа по палате

Как рассказал сам нападавший, ему привиделось, что на него с ножом нападает неизвестное существо. Мужчина не смог отличить галлюцинации от реальности и убил пациента больницы. Судебная медицинская экспертиза показала, что омич скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы.