Пьяный омич в больнице насмерть забил табуретом соседа по палате

Posted 1 августа 2019, 06:32
Published 1 августа 2019, 06:32
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Как рассказал сам нападавший, ему привиделось, что на него с ножом нападает неизвестное существо. Мужчина не смог отличить галлюцинации от реальности и убил пациента больницы. Судебная медицинская экспертиза показала, что омич скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы.
С места преступления в качестве вещественных доказательств изъяты табурет и биологические следы. В настоящее время подозреваемый отправлен в психоневрологический диспансер. Решается вопрос о заключении мужчины в СИЗО. Расследование продолжается.