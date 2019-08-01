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Posted 1 августа 2019, 06:32

Published 1 августа 2019, 06:32

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Пьяный омич в больнице насмерть забил табуретом соседа по палате

Пьяный омич в больнице насмерть забил табуретом соседа по палате

1 августа 2019, 06:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ночью, 20 июля, в хирургическом отделении Нижнеомской центральной районной больнице Омской области 40-летний пациент во время алкогольного бреда насмерть забил табуретом своего соседа по палате, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

Как рассказал сам нападавший, ему привиделось, что на него с ножом нападает неизвестное существо. Мужчина не смог отличить галлюцинации от реальности и убил пациента больницы. Судебная медицинская экспертиза показала, что омич скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы.

С места преступления в качестве вещественных доказательств изъяты табурет и биологические следы. В настоящее время подозреваемый отправлен в психоневрологический диспансер. Решается вопрос о заключении мужчины в СИЗО. Расследование продолжается.

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