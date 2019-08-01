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Posted 1 августа 2019,, 06:47

Published 1 августа 2019,, 06:47

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

После скандала в Омской области снижен тариф на вывоз мусора

1 августа 2019, 06:47
Накануне, РЭК Омской области принял решение о снижении тарифа на вывоз мусора.

«В соответствии с предписанием ФАС России расходы на транспортирование ТКО в составе тарифа снижены вдвое. Общее снижение тарифа составило 30.2%», - сообщает пресс-служба РЭК Омской области.

Размер оплаты за мусор с человека теперь составит 88.88 рублей (вместо 122.63), для жителей муниципальных районов – 92.4 в благоустроенных домах и 81.2 в неблагоустроенных (111.99 рубля), пишет «Омскрегион».

Напомним, после жалобы омича президенту Владимиру Путину на завышенных мусорный тариф, ФАС дано поручение разобраться в ситуации.

Оказалось, что сумма за вывоз мусора региональным оператором «Магнит» двукратно завышена. Были необоснованно включены неподтвержденные транспортные расходы. В итоге ведомство выдало РЭК предписание о снижении тарифа в два раза.

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