После скандала в Омской области снижен тариф на вывоз мусора

Posted 1 августа 2019,, 06:47
Published 1 августа 2019,, 06:47
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
«В соответствии с предписанием ФАС России расходы на транспортирование ТКО в составе тарифа снижены вдвое. Общее снижение тарифа составило 30.2%», - сообщает пресс-служба РЭК Омской области.
Размер оплаты за мусор с человека теперь составит 88.88 рублей (вместо 122.63), для жителей муниципальных районов – 92.4 в благоустроенных домах и 81.2 в неблагоустроенных (111.99 рубля), пишет «Омскрегион».
Напомним, после жалобы омича президенту Владимиру Путину на завышенных мусорный тариф, ФАС дано поручение разобраться в ситуации.
Оказалось, что сумма за вывоз мусора региональным оператором «Магнит» двукратно завышена. Были необоснованно включены неподтвержденные транспортные расходы. В итоге ведомство выдало РЭК предписание о снижении тарифа в два раза.