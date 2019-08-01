Омского инвалида сняли с очереди на жилье после четырех лет ожидания квартиры

Posted 1 августа 2019, 06:19
Published 1 августа 2019, 06:19
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Омичка состояла на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, с 2015 года, однако в феврале 2019 года решением органа местного самоуправления была исключена из данного списка.
Прокуратура подключилась к данной ситуации и вынесла представление главе Знаменского сельского поселения об устранении выявленного нарушения. После рассмотрения акта прокурорского реагирования инвалид была восстановлена в очереди на жилье под прежним порядковым номером.
Кроме того виновное в нарушении прав омички должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.