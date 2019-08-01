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Posted 1 августа 2019, 06:19

Published 1 августа 2019, 06:19

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Омского инвалида сняли с очереди на жилье после четырех лет ожидания квартиры

Омского инвалида сняли с очереди на жилье после четырех лет ожидания квартиры

1 августа 2019, 06:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омской области 37-летняя жительница Знаменского района обратилась в прокуратуру, когда узнала, что местные власти исключили ее, инвалида второй группы, из списка нуждающихся в жилье, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Омичка состояла на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, с 2015 года, однако в феврале 2019 года решением органа местного самоуправления была исключена из данного списка.

Прокуратура подключилась к данной ситуации и вынесла представление главе Знаменского сельского поселения об устранении выявленного нарушения. После рассмотрения акта прокурорского реагирования инвалид была восстановлена в очереди на жилье под прежним порядковым номером.

Кроме того виновное в нарушении прав омички должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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